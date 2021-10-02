На смену Ковтуну и Липницкой в свердловском фигурном катании пришла Вероника Яметова

Вероника Яметова в произвольной программе. Фото: Скриншот трансляции Первого канала

В Сызрани завершился I этап Кубка России по фигурному катанию. В женской части турнира победу одержала Елизавета Туктамышева, а сразу за ней на пьедестале расположилась 14-летняя свердловчанка Вероника Яметова. Эта спортсменка занимается в екатеринбургской СШ №8 «Локомотив» у тренеров Елены ЛЕВКОВЕЦ и Владимира Гнилозубова. Елена Левковец, напомним, является первым наставником Юлии Липницкой и многих других фигуристов. «Областной газете» тренер рассказала, как настроить юную фигуристку выступать на одном льду с Трусовой, о перспективе тройного акселя и нехватке льда в области.

«Мы будто на Олимпиаде были»

– Елена Арнольдовна, мы вас поздравляем с ярким выступлением Вероники Яметовой на Кубке России. Вы как тренер прокатом ученицы довольны?

– Очень довольна. Более того, после Максима Ковтуна и Юлии Липницкой(оба вышли из «Локомотива». – Прим «ОГ») это первая нашаспортсменка за много лет в одиночном катании, которая вошла в тройку на Кубке России. Конечно, у нас была ошибочка в произвольной программе, но в целом Вероника молодец. Это был не первый её старт в сезоне. Она уже выступала на этапе Кубка Перми (9–10 сентября) и там лидировала по мастерам, очень хорошо откатала. В Сызрани немного дрогнула, видимо, потому, что после короткой программы была на третьем месте и подсознательно начала за него держаться. Мы с ней говорили по телефону, и Владимир Юрьевич говорил, что этого делать не надо. Но ничего страшного, будем дальше работать.

Тем более что после комментариев тренеров и судей, которые Владимир Юрьевич услышал в Сызрани, нам кажется, будто мы на Олимпиаде были и выиграли (улыбается). А если серьёзно, это большой шаг вперёд и для нас, и для Свердловской области.

– Раньше Вероника занималась в «Айсберге», как давно она перешла к вам, в «Локомотив»?

– Если не ошибаюсь, это произошло лет шесть-семь назад. Базу ей заложила Анастасия Эдуардовна Швец на «Айсберге». Но Вероника была ещё маленькой, мы её учили прыгать с двойных. Хотя уже тогда она была звёздочкой.

– Что это значит? Что вас в ней зацепило?

– Она правда похожа на Юлю Липницкую – такая же энергия, такой же живчик. Ещё не успеешь сказать, а она уже сделала!

– Я посмотрела, что в прошлом году на этапах Кубка России у Вероники были 9-е и 10-е места. И такой прогресс сейчас. Что произошло? Удалось преодолеть последствия пандемии и неполноценного сезона?

– Дело не в этом. В прошлом году Вероника от нас ушла к другому тренеру, но тоже в нашей школе. Я не хочу об этом говорить, для меня это был удар. В конце сезона её мама подошла ко мне с просьбой взять обратно. С первого раза я не решилась, потом мы с Владимиром Юрьевичем сели, поговорили и решили, что надо брать – всё-таки это наш ребёнок, так сказать, нами выращенный. Я считаю, что всегда нужно давать шанс. Вот так мы снова начали работать, как обычно – в полную силу.

Елена Левковец является заслуженным тренером РФ, а также судьёй высшей категории всероссийских соревнований. Фото: Алексей Кунилов

«Если надо – подпрыгнет выше»

– На первых этапах Кубка России среди участников – много топовых фигуристов. Веронике в соперницы достались Александра Трусова и Елизавета Туктамышева… Их присутствие наверняка давит на молодёжь?

– Вероника как раз после Александры Трусовой и каталась. Мы её настраивали так: «Не смотри ни на кого». И ещё один момент. На тренировке на «Локомотиве» один раз было много маленьких детей. Я говорю Веронике: «Они, конечно, тебе будут уступать, но большинство тебя не увидят. А ты представь, что едешь в маленький коридорчик и в этот коридорчик ты должна прыгать». Интересно, что, когда на Кубке она откатала короткую программу, потом сказала Владимиру Юрьевичу: «Знаете, я как будто на «Локомотиве» каталась, вокруг много маленьких детей, и мне надо прыгнуть в этот коридорчик». Поэтому она думала не о Трусовой, а о том, как ей проехать мимо локомотивовских детей, скажем так. Ну и мы стараемся не говорить со спортсменом в категориях – иди, надо, делай. Нет. Лучше, если ребёнок получает удовольствие от катания.

– Но большое внимание (всё-таки трансляция Первого канала), наверное, должно подстёгивать спортсмена. Ведь благодаря тому, что Вероника каталась после Трусовой, её прокаты увидели многие зрители. И поняли, что тут-то тоже бывает интересно…

– Увидели – и слава богу. Но нам сейчас будет сложно. Ведь к ней уже будут относиться со всей ответственностью, будут знать, кто это. Будут искать там что-нибудь, а может, и не будут. Посмотрим… Дальше ей предстоит соревноваться на третьем этапе Кубка.

– Катание Вероники выгодно отличается от соперниц большой скоростью, она как вихрь пронеслась в своих программах на Кубке России. Что это – «внутренняя батарейка» или вы уделяли особое внимание этому компоненту?

– Уделяли, конечно. Я тут лукавить не буду. Всё лето, помимо основных элементов, мы работали над скольжением. Это важно, потому что у нас фигурное катание, а не фигурное хождение. Скорость действительно её сильная сторона. И я отмечу, что энергетика – её. Желание – её. И плюс Веронике очень нравится произвольная программа, поставленная под музыку Цирка Дю Солей. Это её характер.

– Короткая программа, на мой взгляд, тоже очень удачная.

– Она более лиричная, под композицию Rono «Motion». Ставили мы вместе с Анастасией Шевченко, сейчас она работает в Москве, но приехала помочь. Мы включали музыку и отправляли ребят импровизировать. Это нам и помогло в выборе.

– Вероника также выглядит очень прыгучей фигуристкой – в её арсенале сложные каскады, прыжки с руками наверх, почти нет ошибок. Хотя комментаторы Первого канала (в том числе олимпийский чемпион Алексей Ягудин) отметили, что прыжки низковаты. Что скажете?

– Комментаторы – профессионалы, вопросов нет. Но меня такая оценка немного удивила, потому что прыжок у Вероники достаточно высокий. Просто если брать каскады, то первый прыжок должен как бы стелиться, исполняться в длину, а второй – наверх. Она так и делает. Всё у неё нормально, если надо – подпрыгнет выше. Главное, что она их докручивает (комментаторы это тоже отметили), что они качественные, она держит ось и так далее. Вероника – сильная девочка, способна идти и дальше.

Вероника Яметова и тренер Владимир Гнилозубов ожидают оценки после произвольной программы. Из-за того что Трусова снялась после первого дня, Вероника Яметова с третьего места переместилась на второе. Позади остались 13 соперниц. Фото: Скриншот трансляции "Первого канала"

«Для прыжков ультра-си нужны условия»

– Речь о тройном акселе? Потому что двойной она прыгает очень легко, с явным запасом…

– Летом мы работали над тройным акселем. Жаль, что не каждый день, потому что нужно было восстанавливать остальные прыжки после нашего годового перерыва. И новые программы, конечно, много времени отняли. Тут ещё важно понимать, что у нас на «Локомотиве» очень мало льда, тренировки по 45 минут. Раз в день я катаюсь одна, а с утра вместе со мной на льду два-три тренера. Нас спасает только муниципальный лёд в «ЭКСПО», который нам даёт министерство спорта и физической культуры Свердловской области.

А чтобы выучить прыжки ультра-си, нужны условия.

– Если будет больше льда, перспектива появится?

– Да, конечно. Не только у нас, но и в других школах области. Детей-то хороших много. Тем более что многие со всей страны едут в Москву и в Питер, конкуренция слишком высокая… Хотя наши дети всё-таки выгодно выделяются – они работящие. Возьмите Майю Хромых из Нижнего Тагила и посмотрите, как она теперь катается благодаря своему труду, терпению…

– Вот мы с вами который год говорим, что льда мало. Что-то меняется?

– Ничего не меняется. Строятся только хоккейные арены. В «ЭКСПО», например, тоже одну из площадок под хоккей выкупили, занимаются там любители. Это сейчас модно, и здорово, что спортом увлечено так много людей, но фигуристам льда не остаётся. Вот и получается, что до какого-то момента мы ведём спортсмена, а дальше… Я не имею в виду знания, понятно, что можно и дальше. Желание тоже огромное. Но не хватает возможностей, базы. У нас родители сами за сборы платят, а такой формат просто необходим спортсменам. За эти две летние недели сборов они нарабатывают функционал на весь сезон. От Федерации фигурного катания области такой помощи нет, а больше её брать неоткуда. Нам говорят: «У вас не такие хорошие результаты, какая вам поддержка»…

– Замкнутый круг?

– Да. Чтобы были высокие результаты, жить на катке надо, должна быть система, чтобы одно вытекало из другого. А мы зачастую начинаем всё сначала. Мы не в претензии, поймите. Но мы за честную работу, за труд, за то, чтобы это оценивалось.

Опубликовано в № от 02.10.2021.