Расписание трансляций второго этапа Кубка России по фигурному катанию в Йошкар-Оле

С 10 по 14 октября в Йошкар-Оле пройдёт второй этап Кубка России по фигурному катанию. Уже завтра на марийском льду мы увидим Викторию Синицину и Никиту Кацалапова, Аннабель Морозов и Андрея Багина, Анастасию Скопцову и Кирилла Алёшина.
Расписание II этапа Кубка России (мск)
10 октября
16:25 – танцы на льду, КМС, ритм-танец
18:50 – танцы на льду, ритм-танец
11 октября
13:40 – танцы на льду, КМС, произвольный танец
16:20 – танцы на льду, произвольный танец
17:40 – женщины, короткая программа
20:00 – мужчины, короткая программа
12 октября
13:40 – женщины, произвольная программа
16:15 – мужчины, произвольная программа
17:55 – пары, КМС, короткая программа
19:40 – пары, короткая программа
13 октября
13:55 – пары, КМС, произвольная программа
15:10 – пары, произвольная программа
16:10 – девушки, короткая программа
19:15 – юноши, короткая программа
14 октября
11:25 – девушки, произвольная программа
14:45 – юноши, произвольная программа
Трансляции пройдут на сайте Первого канала.
На данный момент известен полный состав в танцах на льду:
КМС: Алиса КРАЙНЮКОВА – Семён НЕТСЕВ; Каролина ПАРШИНА – Аким СТЕПАНЕНКО; Вероника ШУЛЬПИНА – Глеб СОЛОВИЧ; Маргарита СВИСТУНОВА – Дмитрий СТУДЕНИКИН 11:00–11:30. Таисия РУСАКОВА – Фёдор ГАГАРИН; София АЛЕКСОВА – Илья ВЛАДИМИРОВ; Ульяна ЕРМАКОВА – Артём КРЫЛОВ; Александра ШАБАЛИНА – Иван ГАЛАЕВ; Ника ДАЙНЕКО – Александр ВАСЬКОВИЧ Елизавета МАЛЕИНА – Григорий РОДИН; Александра ПРОКОПЕЦ – Владислав ГРИШИН; Ольга ФЁДОРОВА – Никита ИВАНОВ; Елизавета ШИЧИНА – Гордей ХУБУЛОВ; Анна ЩЕРБАКОВА – Егор ГОНЧАРОВ
МС: Екатерина МИРОНОВА – Евгений УСТЕНКО; Аннабель МОРОЗОВ – Андрей БАГИН; Виктория СИНИЦИНА – Никита КАЦАЛАПОВ; Анастасия СКОПЦОВА – Кирилл АЛЁШИН; Екатерина ХРАБРЫХ – Мирон СУСЛОВ.
Этапы Кубка России по фигурному катанию сезона 2021/22:
I Этап - Сызрань (22–26 сентября)
II Этап – Йошкар-Ола (10–14 октября)
III Этап – Сочи (20–24 октября)
IV Этап – Казань (8–12 ноября)
V Этап - Пермь (17–21 ноября)
Финал - Саранск (23–27 февраля)