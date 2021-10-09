Расписание трансляций второго этапа Кубка России по фигурному катанию в Йошкар-Оле

Фото: Александр Козик

С 10 по 14 октября в Йошкар-Оле пройдёт второй этап Кубка России по фигурному катанию. Уже завтра на марийском льду мы увидим Викторию Синицину и Никиту Кацалапова, Аннабель Морозов и Андрея Багина, Анастасию Скопцову и Кирилла Алёшина.

Расписание II этапа Кубка России (мск) 10 октября 16:25 – танцы на льду, КМС, ритм-танец 18:50 – танцы на льду, ритм-танец 11 октября 13:40 – танцы на льду, КМС, произвольный танец 16:20 – танцы на льду, произвольный танец 17:40 – женщины, короткая программа 20:00 – мужчины, короткая программа 12 октября 13:40 – женщины, произвольная программа 16:15 – мужчины, произвольная программа 17:55 – пары, КМС, короткая программа 19:40 – пары, короткая программа 13 октября 13:55 – пары, КМС, произвольная программа 15:10 – пары, произвольная программа 16:10 – девушки, короткая программа 19:15 – юноши, короткая программа 14 октября 11:25 – девушки, произвольная программа 14:45 – юноши, произвольная программа Трансляции пройдут на сайте Первого канала.

На данный момент известен полный состав в танцах на льду:

КМС: Алиса КРАЙНЮКОВА – Семён НЕТСЕВ; Каролина ПАРШИНА – Аким СТЕПАНЕНКО; Вероника ШУЛЬПИНА – Глеб СОЛОВИЧ; Маргарита СВИСТУНОВА – Дмитрий СТУДЕНИКИН 11:00–11:30. Таисия РУСАКОВА – Фёдор ГАГАРИН; София АЛЕКСОВА – Илья ВЛАДИМИРОВ; Ульяна ЕРМАКОВА – Артём КРЫЛОВ; Александра ШАБАЛИНА – Иван ГАЛАЕВ; Ника ДАЙНЕКО – Александр ВАСЬКОВИЧ Елизавета МАЛЕИНА – Григорий РОДИН; Александра ПРОКОПЕЦ – Владислав ГРИШИН; Ольга ФЁДОРОВА – Никита ИВАНОВ; Елизавета ШИЧИНА – Гордей ХУБУЛОВ; Анна ЩЕРБАКОВА – Егор ГОНЧАРОВ

МС: Екатерина МИРОНОВА – Евгений УСТЕНКО; Аннабель МОРОЗОВ – Андрей БАГИН; Виктория СИНИЦИНА – Никита КАЦАЛАПОВ; Анастасия СКОПЦОВА – Кирилл АЛЁШИН; Екатерина ХРАБРЫХ – Мирон СУСЛОВ.