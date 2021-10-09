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Спорт / Фигурное катание
9 октября 2021, 16:35

Расписание трансляций второго этапа Кубка России по фигурному катанию в Йошкар-Оле

Фото: Александр Козик

Фото: Александр Козик

С 10 по 14 октября в Йошкар-Оле пройдёт второй этап Кубка России по фигурному катанию. Уже завтра на марийском льду мы увидим Викторию Синицину и Никиту Кацалапова, Аннабель Морозов и Андрея Багина, Анастасию Скопцову и Кирилла Алёшина.

Расписание II этапа Кубка России (мск)

10 октября

16:25 – танцы на льду, КМС, ритм-танец

18:50 – танцы на льду, ритм-танец

11 октября

13:40 – танцы на льду, КМС, произвольный танец

16:20 – танцы на льду, произвольный танец

17:40 – женщины, короткая программа

20:00 – мужчины, короткая программа

12 октября

13:40 – женщины, произвольная программа

16:15 – мужчины, произвольная программа

17:55 – пары, КМС, короткая программа

19:40 – пары, короткая программа

13 октября

13:55 – пары, КМС, произвольная программа

15:10 – пары, произвольная программа

16:10 – девушки, короткая программа

19:15 – юноши, короткая программа

14 октября

11:25 – девушки, произвольная программа

14:45 – юноши, произвольная программа

Трансляции пройдут на сайте Первого канала.

На данный момент известен полный состав в танцах на льду:

КМС: Алиса КРАЙНЮКОВА – Семён НЕТСЕВ; Каролина ПАРШИНА – Аким СТЕПАНЕНКО; Вероника ШУЛЬПИНА – Глеб СОЛОВИЧ; Маргарита СВИСТУНОВА – Дмитрий СТУДЕНИКИН 11:00–11:30. Таисия РУСАКОВА – Фёдор ГАГАРИН; София АЛЕКСОВА – Илья ВЛАДИМИРОВ; Ульяна ЕРМАКОВА – Артём КРЫЛОВ; Александра ШАБАЛИНА – Иван ГАЛАЕВ; Ника ДАЙНЕКО – Александр ВАСЬКОВИЧ Елизавета МАЛЕИНА – Григорий РОДИН; Александра ПРОКОПЕЦ – Владислав ГРИШИН; Ольга ФЁДОРОВА – Никита ИВАНОВ; Елизавета ШИЧИНА – Гордей ХУБУЛОВ; Анна ЩЕРБАКОВА – Егор ГОНЧАРОВ

МС: Екатерина МИРОНОВА – Евгений УСТЕНКО; Аннабель МОРОЗОВ – Андрей БАГИН; Виктория СИНИЦИНА – Никита КАЦАЛАПОВ; Анастасия СКОПЦОВА – Кирилл АЛЁШИН; Екатерина ХРАБРЫХ – Мирон СУСЛОВ.

Этапы Кубка России по фигурному катанию сезона 2021/22:

I Этап - Сызрань (22–26 сентября)

II Этап – Йошкар-Ола (10–14 октября)

III Этап – Сочи (20–24 октября)

IV Этап – Казань (8–12 ноября)

V Этап - Пермь (17–21 ноября)

Финал - Саранск (23–27 февраля)

Областная газета Свердловской области

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