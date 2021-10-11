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Спорт / Фигурное катание
11 октября 2021, 17:37

Фигуристы идут на рекорды – российские и мировые

Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу в первом для себя международном турнире сезона. Фото: Александр Козик

Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу в первом для себя международном турнире сезона. Фото: Александр Козик

В Йошкар-Оле стартовал второй этап Кубка России по фигурному катанию. Попробовать свои силы на марийском льду приехали звёзды этого вида спорта – танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин, одиночник Александр Самарин и другие.

Сезон в фигурном катании очень быстро набирает обороты: практически параллельно проводятся турниры российского и международного уровня, где выступают сильнейшие спортсмены нашей страны. Второй этап Кубка России тоже проходит с крайне любопытным составом участников.

Танцоры традиционно открывали турнир, поэтому уже успели показать и ритм-танец, и произвольный. Правда, действующие чемпионы мира Виктория Синицина/Никита Кацалапов выступали только в первый день, за их уличные танцы судьи поставили рекордные баллы – 92,03. Больше (также на национальном турнире) получили совсем недавно лишь их главные конкуренты – французы Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (93,79). Однако рейтинг ISU учитывает результаты только международных стартов, поэтому подождём, когда дуэты смогут повторить успех там.

Фигуристы в парном катании вступят в борьбу на втором этапе Кубка России завтра вечером. Наконец-то болельщики увидят Дарью Павлюченко/Дениса Ходыкина. Напомним, партнёрше в прошлом сезоне поставили диагноз мононуклеоз, довольно много времени ушло на восстановление. Пара не приезжала на контрольные прокаты в Челябинск, поэтому сезон они откроют именно на марийском льду. Конкуренцию им составит пара из Екатеринбурга – Алина Пепелева/Роман Плешков, которые уже несколько лет занимаются в Москве, в команде Нины Мозер.

Кстати, на юниорском уровне мы увидим ещё одну екатеринбургскую пару – Милана Омельченко/Дмитрий Камков, занимающуюся в СШ №8 «Локомотив». Также эту школу в Йошкар-Оле представляет одиночница Валерия Ларионова, её однокомандница Вероника Яметова на первом этапе Кубка неожиданно для многих заняла второе место, возможно, это придаст уверенности и Валерии.

В мужском одиночном катании всё внимание, конечно, приковано к Александру Самарину, который старается не пропускать ни один российский старт, нарабатывая стабильность сложнейших прыжков.

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В выходные в Эспоо завершился турнир «Финляндия Трофи». Фигуристы соревновались в трёх видах: в спортивном парном катании и в одиночном – мужском и женском. Среди пар лучшими оказались россияне: Анастасия Мишина и Александр Галлямов (Александр начинал карьеру в Екатеринбурге) завоевали золото, Евгения Тарасова и Владимир Морозов – серебро. У мужчин лидером стал американец Джейсон Браун, следом за ним идут россияне – Михаил Коляда (серебро) и Дмитрий Алиев (бронза). В женском катании мы увидели полностью российский пьедестал - Камила Валиева (золото), Елизавета Туктамышева (серебро), Алёна Косторная (бронза).

Причём Валиевой удалось побить мировые рекорды в произвольной программе и по сумме двух программ. В произвольной она превзошла результат Александры Трусовой (166,62), набрав 174,31 балла, по сумме – рекорд Алёны Косторной (247,59), получив 249,24 балла.

Календарь II этапа Кубка России

12 октября

  • 15:40 – женщины, произвольная программа
  • 18:15 – мужчины, произвольная программа
  • 19:55 – пары, юниоры, короткая программа
  • 21:40 – пары, короткая программа

13 октября

  • 15:55 – пары, юниоры, произвольная программа
  • 17:10 – пары, произвольная программа
  • 18:10 – девушки, короткая программа
  • 21:15 – юноши, короткая программа

14 октября

  • 13:25 – девушки, произвольная программа
  • 16:45 – юноши, произвольная программа

Уральское время. Трансляции пройдут на сайте «Первого канала».

  • Опубликовано в №189 от 12.10.2021
Областная газета Свердловской области
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