Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу в первом для себя международном турнире сезона. Фото: Александр Козик

В Йошкар-Оле стартовал второй этап Кубка России по фигурному катанию. Попробовать свои силы на марийском льду приехали звёзды этого вида спорта – танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин, одиночник Александр Самарин и другие.

Сезон в фигурном катании очень быстро набирает обороты: практически параллельно проводятся турниры российского и международного уровня, где выступают сильнейшие спортсмены нашей страны. Второй этап Кубка России тоже проходит с крайне любопытным составом участников.

Танцоры традиционно открывали турнир, поэтому уже успели показать и ритм-танец, и произвольный. Правда, действующие чемпионы мира Виктория Синицина/Никита Кацалапов выступали только в первый день, за их уличные танцы судьи поставили рекордные баллы – 92,03. Больше (также на национальном турнире) получили совсем недавно лишь их главные конкуренты – французы Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (93,79). Однако рейтинг ISU учитывает результаты только международных стартов, поэтому подождём, когда дуэты смогут повторить успех там.

Фигуристы в парном катании вступят в борьбу на втором этапе Кубка России завтра вечером. Наконец-то болельщики увидят Дарью Павлюченко/Дениса Ходыкина. Напомним, партнёрше в прошлом сезоне поставили диагноз мононуклеоз, довольно много времени ушло на восстановление. Пара не приезжала на контрольные прокаты в Челябинск, поэтому сезон они откроют именно на марийском льду. Конкуренцию им составит пара из Екатеринбурга – Алина Пепелева/Роман Плешков, которые уже несколько лет занимаются в Москве, в команде Нины Мозер.

Кстати, на юниорском уровне мы увидим ещё одну екатеринбургскую пару – Милана Омельченко/Дмитрий Камков, занимающуюся в СШ №8 «Локомотив». Также эту школу в Йошкар-Оле представляет одиночница Валерия Ларионова, её однокомандница Вероника Яметова на первом этапе Кубка неожиданно для многих заняла второе место, возможно, это придаст уверенности и Валерии.

В мужском одиночном катании всё внимание, конечно, приковано к Александру Самарину, который старается не пропускать ни один российский старт, нарабатывая стабильность сложнейших прыжков.

В тему В выходные в Эспоо завершился турнир «Финляндия Трофи». Фигуристы соревновались в трёх видах: в спортивном парном катании и в одиночном – мужском и женском. Среди пар лучшими оказались россияне: Анастасия Мишина и Александр Галлямов (Александр начинал карьеру в Екатеринбурге) завоевали золото, Евгения Тарасова и Владимир Морозов – серебро. У мужчин лидером стал американец Джейсон Браун, следом за ним идут россияне – Михаил Коляда (серебро) и Дмитрий Алиев (бронза). В женском катании мы увидели полностью российский пьедестал - Камила Валиева (золото), Елизавета Туктамышева (серебро), Алёна Косторная (бронза). Причём Валиевой удалось побить мировые рекорды в произвольной программе и по сумме двух программ. В произвольной она превзошла результат Александры Трусовой (166,62), набрав 174,31 балла, по сумме – рекорд Алёны Косторной (247,59), получив 249,24 балла.

Календарь II этапа Кубка России 12 октября 15:40 – женщины, произвольная программа

– женщины, произвольная программа 18:15 – мужчины, произвольная программа

– мужчины, произвольная программа 19:55 – пары, юниоры, короткая программа

– пары, юниоры, короткая программа 21:40 – пары, короткая программа 13 октября 15:55 – пары, юниоры, произвольная программа

– пары, юниоры, произвольная программа 17:10 – пары, произвольная программа

– пары, произвольная программа 18:10 – девушки, короткая программа

– девушки, короткая программа 21:15 – юноши, короткая программа 14 октября 13:25 – девушки, произвольная программа

– девушки, произвольная программа 16:45 – юноши, произвольная программа Уральское время. Трансляции пройдут на сайте «Первого канала».