Фигуристка Майя Хромых выиграла турнир Budapest Trophy

Майя Хромых в произвольной программе. Фото: Александр Козик

Уроженка Нижнего Тагила фигуристка Майя Хромых одержала свою первую международную победу на взрослом уровне. В произвольной программе на турнире Budapest Trophy в Венгрии Майя исполнила два четверных прыжка, благодаря чему сумела обойти в том числе действующую чемпионку мира Анну Щербакову.

Весной Майе Хромых исполнилось 15 лет, а это значит, что теперь она полноправный участник международных стартов на взрослом уровне. Первыми соревнованиями для Майи её тренерский штаб во главе с Этери Тутберидзе определил турнир серии Challenger – Budapest Trophy.

Среди конкуренток у Майи были в том числе две сильные россиянки – чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова и чемпионка мира-2021 Анна Щербакова.

После короткой программы Майя Хромых расположилась на второй позиции, сразу следом за Анной Щербаковой. А вот в произвольной молодой спортсменке удалось чемпионку мира обойти. Дело в том, что у Щербаковой в межсезонье случилась небольшая травма, и она ещё не восстановила весь свой прыжковый набор. Анна рискнула, исполнив четверной флип, но упала.

Майя исполнила два четверных тулупа. Первый – сольный был приземлён, но с помаркой, поскольку фигуристка задела рукой лёд. А вот ещё один четверной тулуп – в каскаде с тройным, она исполнила блестяще. Что и позволило ей отпраздновать первую международную победу, а также сделать серьёзную заявку на олимпийский сезон.

Так выглядит тройка призёров Budapest Trophy​​:

1. Майя Хромых 224,91

2 Анна Щербакова 222,73

3 Софья Самодурова 190.91

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