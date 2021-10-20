Расписание и участники первого этапа Гран-при по фигурному катанию Skate America

Фото: Александр Козик

23 октября в Лос-Анджелесе стартует первый этап Гран-при – Skate America. Среди участников – россиянка Александра Трусова, японки Каори Сакамото, Сатоко Мияхара, американец Нейтан Чен, француз Кевин Аймоз, пары Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также Евгения Тарасова и Владимир Морозов, среди танцевальных дуэтов мы увидим – россиян Аннабель Морозов и Андрея Багина, американцев Мэдисон Чок и Эвана Бейтса, Мэдисон Хаббел и Захари Донохью, испанцев Оливию Смарт и Адриана Диаса.

Нашим болельщикам надо запастись терпением и кофе, ведь когда фигуристы выйдут на лёд, в России уже будет ночь, а кое-где и ранее утро. Но бессонные ночи того стоят, поскольку в прошлом сезоне серия Гран-при прошла в урезанном формате нацтурниров, а в нынешнем – всё максимально серьёзно. Это видно по составу участников на старте в США: в каждом из четырёх видов фигурного катания мы будем наблюдать за сильнейшими фигуристами мира и спортсменами, которые вполне могут навязать им борьбу.

Состав участников сборной России:

Женщины: Александра Трусова, Дарья Усачёва, Ксения Синицына

Мужчины: Артур Даниелян

Пары: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Алина Пепелева/Роман Плешков

Танцы на льду: Аннабель Морозв/Андрей Багин.