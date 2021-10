Женщины. Короткая программа. Прямая трансляция. Гран-при. Skate America

Фото: Александр Козик

В Лас-Вегасе стартовал первый этап серии мирового Гран-при по фигурному катанию. На американском льду свои короткие программы уже представили мужчины и спортивные пары. Теперь ход за женщинами. От России на Skate America выступают Александра Трусова, Дарья Усачёва и Ксения Синицына.

Трансляция начнётся в 1:15 по московскому времени.

Порядок выхода на лёд фигуристок:

Московское время +11 часов

Итак, представляем российских фигуристок, короткие программы которых мы сегодня увидим.

Александра Трусова приехала в Лас-Вегас фаворитом турнира. После того как она в сентябре на контрольных прокатах в Челябинске приземлила пять четверных прыжков, весь мир фигурного катания вновь вспомнил, кто в этом виде спорта королева. Но все понимали, что сейчас Саше предстоит самое трудное – удержать планку, то есть повторить этот невероятный результат на официальных соревнованиях. Также блестяще в Бостоне (первый международных турнир у Трусовой в этом сезоне) выступить не удалось, хотя она зашла на заявленные квады. На первом этапе Кубка России в Сызрани Александра решила поберечься, исполнив только короткую программу.

Поберечься – очень правильное решение. Тем более, что перед первым этапом Гран-при Саша всё же получила травму ноги. И как говорит она сама – сейчас находится не в лучшей своей форме: «Да, я не в той форме, чтобы выступать на максимуме. Но всё равно хочу показать всё, что у меня получится. Надеюсь, что этого будет достаточно для победы», — прокомментировала журналистам ситуацию Трусова.

Скорее всего, сегодня мы не увидим попытку тройного акселя от Александры. Под вопросом и количество четверных прыжков в произвольной, хотя «русская ракета» разминала их на тренировке.

Пожелаем Александре удачи и здоровья!

Фото: Александр Козик

Короткую программу Александра катает под музыку из кинофильма «Фрида»: Benediction And Dream (from «Frida» soundfrack) by Elliot Goldenthal, performed by Lila Downs; Solo tu (from Frida soundfrack) by Elliot Goldenthal; Alcoba Azul (from Frida soundfrack) by Elliot Goldenthal.

Дарья Усачёва будет кататься на первом для себя взрослом международном турнире. В мае ей исполнилось 15 лет. Дарья уже зарекомендовала себя как очень стабильная фигуристка и прекрасная катальщица. В прошлом сезоне Усачёва заняла четвёртое место на чемпионате России и стала бронзовым призёром финала Кубка России.

Слабое место этой спортсменки – отсутствие в её арсенале элементов ультра-си. Но если соперницы рискуют и ошибаются на сложнейших прыжках – у Дарьи появляется шанс. И первый этап Гран-при как раз покажет, способна ли эта подопечная Этери Тутберидзе бороться на равных бороться с топ-фигуристками мира.

Фото: Александр Козик

Музыка для короткой программы Дарьи Усачёвой: Never Enough (from «The Greatest Showman» soundtrack) performed by Loren Allred.

Ксения Синицына тренируется в «Снежных барсах» у Светланы Пановой. Ксении 17 лет. Она является серебряным призёром Юношеских Олимпийских игр 2020 года. На чемпионате России в сезоне 2019/20 она заняла пятое место.

Для Синицыной тоже этап Гран-при в Америке – дебют на международной арене на взрослом уровне. Ксения владеет четверным тулупом, но на тренировке на американском этапе она дважды упала, пытаясь его исполнить. Третья попытка была с сильным недокрутом.

Фото: Александр Козик

Музыка для короткой программы Дарьи Усачёвой: Lullaby by Petr I. Tchaikovski.

Дебютанткам мы, безусловно, желаем отличных прокатов, пусть все ошибки останутся только на тренировках!

Полный состав сборной России на Skate America: Женщины: Александра Трусова, Дарья Усачёва, Ксения Синицына Мужчины: Артур Даниелян Пары: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Алина Пепелева/Роман Плешков Танцы на льду: Аннабель Морозв/Андрей Багин.

Публикуем результаты мужчин и пар за короткую программу