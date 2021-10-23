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23 октября 2021, 12:32

Расписание трансляций третьего этапа Кубка России по фигурному катанию в Сочи

На этапе Кубка России в Сочи примет участие Елизавета Нугуманова. Фото: Александр Козик

На этапе Кубка России в Сочи примет участие Елизавета Нугуманова. Фото: Александр Козик

Сезон в фигурном катании продолжает стремительно набирать обороты. Уже завтра в Сочи стартует третий этап Кубка России, который продлится до 28 октября. Рассказываем, когда следить за российскими спортсменами.

Расписание III этапа Кубка России (мск)

24 октября

16:55 – танцы на льду, КМС, ритм-танец

19:25 – танцы на льду, ритм-танец

25 октября

13:40 – танцы на льду, КМС, произвольный танец

16:20 – танцы на льду, произвольный танец

18:00 – женщины, короткая программа

20:35 – мужчины, короткая программа

26 октября

13:40 – женщины, произвольная программа

16:30 – мужчины, произвольная программа

19:05 – пары, КМС, короткая программа

20:25 – пары, короткая программа

27 октября

12:55 – пары, КМС, произвольная программа

14:10 – пары, произвольная программа

16:10 – девушки, короткая программа

19:30 – юноши, короткая программа

28 октября

11:25 – девушки, произвольная программа

15:00 – юноши, произвольная программа

Трансляции пройдут на сайте Первого канала.

Этапы Кубка России по фигурному катанию сезона 2021/22:

I Этап - Сызрань (22–26 сентября)

II Этап – Йошкар-Ола (10–14 октября)

III Этап – Сочи (24–28 октября)

IV Этап – Казань (8–12 ноября)

V Этап - Пермь (17–21 ноября)

Финал - Саранск (23–27 февраля)

Областная газета Свердловской области

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