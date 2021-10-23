Расписание трансляций третьего этапа Кубка России по фигурному катанию в Сочи

На этапе Кубка России в Сочи примет участие Елизавета Нугуманова. Фото: Александр Козик

Сезон в фигурном катании продолжает стремительно набирать обороты. Уже завтра в Сочи стартует третий этап Кубка России, который продлится до 28 октября. Рассказываем, когда следить за российскими спортсменами.

Расписание III этапа Кубка России (мск) 24 октября 16:55 – танцы на льду, КМС, ритм-танец 19:25 – танцы на льду, ритм-танец 25 октября 13:40 – танцы на льду, КМС, произвольный танец 16:20 – танцы на льду, произвольный танец 18:00 – женщины, короткая программа 20:35 – мужчины, короткая программа 26 октября 13:40 – женщины, произвольная программа 16:30 – мужчины, произвольная программа 19:05 – пары, КМС, короткая программа 20:25 – пары, короткая программа 27 октября 12:55 – пары, КМС, произвольная программа 14:10 – пары, произвольная программа 16:10 – девушки, короткая программа 19:30 – юноши, короткая программа 28 октября 11:25 – девушки, произвольная программа 15:00 – юноши, произвольная программа Трансляции пройдут на сайте Первого канала.