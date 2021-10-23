Расписание трансляций третьего этапа Кубка России по фигурному катанию в Сочи

Сезон в фигурном катании продолжает стремительно набирать обороты. Уже завтра в Сочи стартует третий этап Кубка России, который продлится до 28 октября. Рассказываем, когда следить за российскими спортсменами.
Расписание III этапа Кубка России (мск)
24 октября
16:55 – танцы на льду, КМС, ритм-танец
19:25 – танцы на льду, ритм-танец
25 октября
13:40 – танцы на льду, КМС, произвольный танец
16:20 – танцы на льду, произвольный танец
18:00 – женщины, короткая программа
20:35 – мужчины, короткая программа
26 октября
13:40 – женщины, произвольная программа
16:30 – мужчины, произвольная программа
19:05 – пары, КМС, короткая программа
20:25 – пары, короткая программа
27 октября
12:55 – пары, КМС, произвольная программа
14:10 – пары, произвольная программа
16:10 – девушки, короткая программа
19:30 – юноши, короткая программа
28 октября
11:25 – девушки, произвольная программа
15:00 – юноши, произвольная программа
Трансляции пройдут на сайте Первого канала.
Этапы Кубка России по фигурному катанию сезона 2021/22:
I Этап - Сызрань (22–26 сентября)
II Этап – Йошкар-Ола (10–14 октября)
III Этап – Сочи (24–28 октября)
IV Этап – Казань (8–12 ноября)
V Этап - Пермь (17–21 ноября)
Финал - Саранск (23–27 февраля)