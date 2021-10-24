Женщины. Произвольная программа. Прямая трансляция. Гран-при. Skate America

Александра Трусова занимает первое место после короткой программе. Фото: Александр Козик

Сегодня свои произвольные программы на этапе Гран-при Skate America в Лас-Вегасе представят женщины. По итогам короткой программы первое место занимает Александра Трусова (77,69), на второй позиции Дарья Усачёва (76,71), на третьей – Ксения Синицына (71,51).

Трансляция начнётся в 23:00 по московскому времени.