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24 октября 2021, 05:00

Женщины. Произвольная программа. Прямая трансляция. Гран-при. Skate America

Александра Трусова

Александра Трусова занимает первое место после короткой программе. Фото: Александр Козик

Сегодня свои произвольные программы на этапе Гран-при Skate America в Лас-Вегасе представят женщины. По итогам короткой программы первое место занимает Александра Трусова (77,69), на второй позиции Дарья Усачёва (76,71), на третьей – Ксения Синицына (71,51).

Трансляция начнётся в 23:00 по московскому времени.

Состав участников сборной России на первом этапе Гран-при:

Женщины: Александра Трусова, Дарья Усачёва, Ксения Синицына

Мужчины: Артур Даниелян

Пары: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Алина Пепелева/Роман Плешков

Танцы на льду: Аннабель Морозв/Андрей Багин.

Областная газета Свердловской области
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