Азартный Лас-Вегас: кто из фигуристов на Гран-при в Америке рискнул и не прогадал

Александра Трусова сделала ставку на четверной лутц и чистый прокат. Фото: Александр Козик

В Лас-Вегасе завершился первый этап мировой серии Гран-при по фигурному катанию – Skate America. Россияне были представлены во всех видах, в женском одиночном турнире и в соревновании спортивных пар наши фигуристы завоевали медали.

Этап Гран-при в Америке был, безусловно, очень долгожданным. В прошлом сезоне из-за пандемии серия Гран-при проходила в формате национальных турниров, поэтому финал турнира проводить не было смысла. Нынешний год – олимпийский, и несмотря на продолжающуюся пандемию, соревнования Гран-при всё же проходят в привычном режиме.

В мужском одиночном катании от России участвовал один спортсмен – Артур Даниелян. Прошлый сезон 17-летний фигурист пропустил из-за травмы, сейчас навёрстывает упущенное. Пока его формы хватило, чтобы занять десятое место. Главная интрига в этом виде развернулась в борьбе за лидерскую позицию. Казалось бы, если в турнире принимает участие американец Нейтан Чен, а японец Юдзуру Ханю нет, то с золотой медалью всё понятно. Но фигурное катание – спорт непредсказуемый, в чём мы и убедились. Нейтан сначала ошибся в короткой программе, а затем и в произвольной: заявив рекордные шесть четверных прыжков, он справился только с четырьмя. А вот его соотечественник Винсент Чжоу тоже очень рисковал, заходя на пять четверных прыжков, но справился. Чжоу выиграл турнир, показав, что через несколько месяцев готов вмешаться в спор за золото Пекина.

В танцах на льду сенсации не произошло – золото и серебро разыграли два американских дуэта. Сильнее на старте сезона оказались Мэдисон Хаббел и Захари Донохью, дышат им в спину – Мэдисон Чок и Эван Бейтс. Россию в Лас-Вегасе представляли Аннабель Морозов и Андрей Багин. Эта молодая пара, по большому счёту, только начинает путь на международной арене, и дебютировали фигуристы очень уверенно, заняв пятое место.

В парном катании сюрприз имел место быть. Правда, для российских болельщиков он, скорее, со знаком «-». Александра Бойкова и Дмитрий Козловский допустили несколько грубых ошибок, из-за чего уступили не только коллегам по сборной Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову (они победили на этом этапе), но и японскому дуэту Рику Миура – Риюти Кихара. Таким образом, у действующих чемпионов Европы только бронза на Skate America.

Пара из Екатеринбурга Алина Пепелева и Роман Плешков, тренирующаяся у Нины Мозер, показала на Гран-при высокий уровень. Единственный недочёт, не давший им оказаться выше в турнирной таблице, – прыжки, на которых Алина стабильно падала. Дальше ребята должны выступить на этапе в Италии, надеемся, за две недели тренерам удастся исправить ситуацию. В Америке Алина и Рома заняли шестое место.

В женском одиночном катании многие тоже готовы были заранее повесить золотую медаль на шею Александры Трусовой, но, оказалось, что незадолго до поездки в США она травмировала правую ногу. Саша пропустила тренировку, начали поговаривать, что с этапа она снимется. Но обошлось – «русская ракета» лишь облегчила контент программ и от борьбы не отказалась, чем, вероятно, расстроила соперниц. Александра довольно легко выиграла короткую программу, а в произвольной оставила один четверной – лутц – и тактически была права, потому что чистый прокат позволил ей победить с довольно большим отрывом.

Серебряная медаль чуть-чуть не ушла от россиянки Дарьи Усачёвой к Ян Ли из Южной Кореи. Кореянка, несмотря на падение с тройного акселя (элемент ультра-си) в короткой программе, решила испытать удачу ещё раз, прыгнув его в произвольной. И риск оказался более чем оправдан. Дарье ответить было не чем, в произвольной программе она уступила, но по сумме двух прокатов всё же осталась на втором месте. Ещё одна представительница нашей страны – Ксения Синицына дебютировала на мировой арене на взрослом уровне с пятого места.