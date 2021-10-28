Валиева, Косторная, Туктамышева: расписание и участники второго этапа Гран-при Skate Canada

29 октября в Ванкувере стартует второй этап Гран-при – Skate Canada. Среди участников – россиянки Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алёна Косторная, японки Рика Кихира и Вакаба Хигучи, американка Алиса Лю, американцы Нейтан Чен и Джейсон Браун, пары – японцы Суй Вэньцзин/Хань Цун, россияне Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин. В танцах на льду – канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, испанцы Оливия Смарт и Адриан Диаз, россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
У российской сборной были проблемы с получением виз в Канаду, но, по информации Федерации фигурного катания России, сейчас полететь на второй этап Гран-при имеют возможность все заявленные спортсмены из нашей страны.
Состав участников сборной России:
Женщины: Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алёна Косторная.
Мужчины: Макар Игнатов, Александр Самарин, Евгений Семененко.
Пары: Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин.
Танцы на льду: Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный.
Расписание второго этапа Гран-при по фигурному катанию Skate Canada (МСК):
29 октября
22:55 - пары, короткая программа
30 октября
00:30 - мужчины, короткая программа
02:55 - танцы, ритм-танец
04:40 – женщины, короткая программа
22:55 - пары, произвольная программа
31 октября
00:40 - мужчины, короткая программа
03:25 - танцы на льду, произвольный танец
05:25 – женщины, произвольная программа
23:55 – показательные выступления