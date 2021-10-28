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28 октября 2021, 11:18

Валиева, Косторная, Туктамышева: расписание и участники второго этапа Гран-при Skate Canada

Для Камилы Валиевой это будет первый этап Гран-при на взрослом уровне. Фото: Александр Козик

Для Камилы Валиевой это будет первый этап Гран-при на взрослом уровне. Фото: Александр Козик

29 октября в Ванкувере стартует второй этап Гран-при – Skate Canada. Среди участников – россиянки Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алёна Косторная, японки Рика Кихира и Вакаба Хигучи, американка Алиса Лю, американцы Нейтан Чен и Джейсон Браун, пары – японцы Суй Вэньцзин/Хань Цун, россияне Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин. В танцах на льду – канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, испанцы Оливия Смарт и Адриан Диаз, россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

У российской сборной были проблемы с получением виз в Канаду, но, по информации Федерации фигурного катания России, сейчас полететь на второй этап Гран-при имеют возможность все заявленные спортсмены из нашей страны.

Состав участников сборной России:

Женщины: Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алёна Косторная.

Мужчины: Макар Игнатов, Александр Самарин, Евгений Семененко.

Пары: Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин.

Танцы на льду: Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный.

Расписание второго этапа Гран-при по фигурному катанию Skate Canada (МСК):

29 октября

22:55 - пары, короткая программа

30 октября

00:30 - мужчины, короткая программа

02:55 - танцы, ритм-танец

04:40 – женщины, короткая программа

22:55 - пары, произвольная программа

31 октября

00:40 - мужчины, короткая программа

03:25 - танцы на льду, произвольный танец

05:25 – женщины, произвольная программа

23:55 – показательные выступления

Областная газета Свердловской области

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Валиева, Косторная, Туктамышева: расписание и участники второго этапа Гран-при Skate Canada