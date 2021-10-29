Женщины. Короткая программа. Прямая трансляция. Гран-при. Skate Canada

Фото: Александр Козик

В Ванкувере сегодня стартует второй этап серии мирового Гран-при по фигурному катанию. На канадском льду короткие программы представят участницы женского одиночного турнира. От России на Skate Canada выступают Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Алёна Косторная.

Трансляция начнётся в 4:40 по московскому времени.

Порядок выхода на лёд фигуристок. Разница между Москвой и Ванкувером +11 часов.

Камиле Валиевой 15 лет исполнилось в апреле этого года, с тех пор она может участвовать в международных соревнованиях на взрослом уровне. При этом несколько недель назад Камила стала обладательницей двух мировых рекордов – на турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy Камила в произвольной программе превзошла результат Александры Трусовой (166,62), набрав 174,31 балла, а по сумме побила рекорд Алёны Косторной (247,59), получив 249,24 балла.

В арсенале Камилы – сразу несколько элементов ультра-си: тройной аксель, четверной тулуп и четверной сальхов.

Что касается титулов, то на прошедшем чемпионате России Камила стала серебряным призёром, затем она победила в финале Кубка России и выиграла на Кубке Первого канала.

Короткую программу Камила Валиева в этом сезоне катает под In Memoriam (Кирилл Рихтер), произвольную – «Болеро» (Морис Равель).

Фото: Александр Козик

Елизавета Туктамышева самая возрастная спортсменка в составе сборной России – в декабре ей исполнится 25 лет.

Елизавета делает ставку на тройной аксель, который позволяет ей конкурировать в том числе с фигуристками, исполняющими четверные прыжки. В нынешнем сезоне уже были и удачные, и неудачные попытки на официальных турнирах, как сложится на Гран-при, скоро узнаем.

Список титулов Елизаветы очень большой, остановимся на главном – в 2015 году она выиграла все основные турниры, включая чемпионат мира. В сезоне 18/19 в финале Гран-при завоевала бронзу. В прошлом сезоне она выиграла Гран-при Rostelecom Cup и стала серебряным призёром чемпионата мира. На турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy в этом году заняла второе место.

Короткую программу Елизавета катает под танго «Обливион» (Астор Пьяццолла). Произвольную под «Arabia» (Hanine El Alam) и «My Love» (Артём Узунов).

Фото: Александр Козик

Алёна Косторная с этого сезона вновь тренируется в команде Этери Тутберидзе. В августе спортсменке исполнилось 18 лет. Эта фигуристка остаётся рекордсменкой мира в короткой программе – 85,45 балла Алёна получила в финале Гран-при в сезоне 2019/2020.

Алёна Косторная владеет тройным акселем. В прошлом сезоне этот прыжок она не исполняла, в нынешнем восстановила, первый раз удачно приземлив тройной аксель в произвольной программе на контрольных прокатах в Челябинске.

В этом сезоне на турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy Алёна заняла третье место, выше неё оказались как раз Камила Валиева и Елизавета Туктамышева, с которыми Алёне предстоит соревноваться и в Канаде.

Алёна Косторная чемпионка Европы, победительница финала и двух этапов Гран-при, серебряный призёр чемпионата России (2019/2020), бронзовый призёр чемпионата России (2018/2019).

Перед Гран-при Алёна поменяла музыку и к короткой, и к произвольной программам. КП она будет катать под песню «New York, New York» (Фрэнк Синатра). ПП под «Lovely» (Билли Айлиш).

Фото: Александр Козик

Соперницы

Главная соперница наших фигуристок на этапе в Канаде – это американка Алиса Лю. В августе Алисе исполнилось 16 лет. В августе 2018-го на официальных соревнованиях она успешно выполнила тройной аксель, став самой молодой фигуристкой, кому покорился такой прыжок, и четвертой американкой, владеющей этим элементом ультра-си. Через год на этапе юниорского Гран-при Алиса приземлила уже четверной лутц, став первой американкой, которая смогла исполнить его успешно на официальных соревнованиях.

В нынешнем сезоне она уже выиграла два турнира серии «Челленджер» Nebelhorn Trophy и Lombardia Trophy.

Главный недочёт Лю – недокруты, на них она может потерять приличное количество баллов. А случится это или нет, скоро узнаем. В любом случае – мы желаем Алисе отличных прокатов.

Также конкуренцию россиянка может составить японская фигуристка Вакаба Хигучи. Ей 20 лет, в сезоне 2017/18 Хигучи стала серебряным призёром ЧМ. В прошлом году на национальном этапе Гран-при она заняла второе место.

Вакаба тоже владеет тройным акселем и на официальных стартах исполняла его чисто.