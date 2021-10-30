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30 октября 2021, 08:58

Женщины. Произвольная программа. Прямая трансляция. Гран-при. Skate Canada

Фото: Александр Козик

Фото: Александр Козик

В Ванкувере идёт второй этап серии мирового Гран-при по фигурному катанию. На канадском льду короткие программы уже представили участницы женского одиночного турнира. Первое место занимает Камила Валиева (84,19), второе место у Елизаветы Туктамышевой (81,24) и на третьей позиции расположилась Алёна Косторная (75,58). Четвёртая на данный момент американка Алиса Лю (73,63). Все эти фигуристки удачно исполнили тройной аксель. Поэтому в произвольной программе нас ждёт очень интересная борьба.

Трансляция начнётся в 5:25 по московскому времени.

Вот так выглядят результаты короткой программы.

Полный состав сборной России на Skate Canada:

Женщины: Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алёна Косторная.

Мужчины: Макар Игнатов, Александр Самарин, Евгений Семененко.

Пары: Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин.

Танцы на льду: Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный.

Областная газета Свердловской области
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