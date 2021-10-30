Женщины. Произвольная программа. Прямая трансляция. Гран-при. Skate Canada

В Ванкувере идёт второй этап серии мирового Гран-при по фигурному катанию. На канадском льду короткие программы уже представили участницы женского одиночного турнира. Первое место занимает Камила Валиева (84,19), второе место у Елизаветы Туктамышевой (81,24) и на третьей позиции расположилась Алёна Косторная (75,58). Четвёртая на данный момент американка Алиса Лю (73,63). Все эти фигуристки удачно исполнили тройной аксель. Поэтому в произвольной программе нас ждёт очень интересная борьба.
Трансляция начнётся в 5:25 по московскому времени.
Полный состав сборной России на Skate Canada:
Женщины: Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алёна Косторная.
Мужчины: Макар Игнатов, Александр Самарин, Евгений Семененко.
Пары: Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин.
Танцы на льду: Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный.