Камила Валиева с двумя мировыми рекордами выиграла второй этап Гран-при в Канаде

Фото: Александр Козик

В Ванкувере завершился второй этап серии мирового Гран-при по фигурному катанию. На канадском льду произвольные программы представили участницы женского одиночного турнира. Первое место с мировым рекордом занимает Камила Валиева (265,08), серебро у Елизаветы Туктамышевой (232,88), бронза у Алёны Косторной (214,54).

Камила Валиева в произвольной программе исполнила тройной аксель, два четверных тулупа и четверной сальхов. За свой прокат «Болеро» она получила рекордные 180,89 балла и в сумме – 265,08. Несколько недель назад Камила стала обладательницей двух мировых рекордов – на турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy Камила в произвольной программе превзошла результат Александры Трусовой (166,62), набрав 174,31 балла, а по сумме побила рекорд Алёны Косторной (247,59), получив 249,24 балла. Теперь свои же рекорды Камила Валиева побила.

Елизавета Туктамышева блестяще исполнила два тройных акселя и получила тоже очень большие баллы – 151,64 в произвольной программе. Сумма – 232,88.

Алёна Косторная недокрутила тройной аксель, по произвольной программе она уступила японке Маи Михаре, получив 138,96 балла. Однако по сумме (214,54) за счёт запаса в короткой программе – она стала третьей и завоевала бронзу этого этапа Гран-при.