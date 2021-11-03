Темы дня

Спорт / Фигурное катание
3 ноября 2021, 12:22

Расписание и участники третьего этапа Гран-при по фигурному катанию в Турине

для Майи Хромых это будет первый этап Гран-при на взрослом уровне. Фото: Александр Козик

для Майи Хромых это будет первый этап Гран-при на взрослом уровне. Фото: Александр Козик

5 ноября в итальянском Турине стартует третий этап Гран-при по фигурному катанию. Среди участников – россияне Анна Щербакова, Майя Хромых и Софья Самодурова, Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, японки Маи Михара, Сатоко Мияхара, кореянки Енсу Лим и Елим Ким, итальянская пара Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе, танцоры – россияне Александра Степанова и Иван Букин, французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, американцы Мэдисон Хаббел и Закари Донохью.

Изначально третий этап Гран-при был запланирован в китайском Чунцине, однако организаторы в Китае были вынуждены от турнира отказаться. Официальная причина: «ввиду ограниченного числа международных рейсов, прибывающих во все города Китая, и ограничений по профилактике COVID-19, концепция «пузыря» не может быть реализована».

Позже было объявлено, что третий этап Гран-при будет проведёт в Италии, в Турине.

Состав участников сборной России:

Женщины: Анна Щербакова, Майя Хромых и Софья Самодурова

Мужчины: Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник

Пары: Алина Пепелева/Роман Плешков, Юлия Артемьева/Михаил Назарычев

Танцы на льду: Александра Степанова/Иван Букин.

Расписание первого этапа Гран-при по фигурному катанию Skate America (МСК):

5 ноября

16:55 - женщины, короткая программа

18:55 - танцы, ритм-танец

20:40 - пары, короткая программа

22:15 – мужчины, короткая программа

6 ноября

16:55 - женщины, короткая программа

19:05 - танцы, ритм-танец

21:00 - пары, короткая программа

22:40 – мужчины, короткая программа

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
03.11.2021, 13:13 / Общество
В Асбесте неизвестный обстрелял ковидную больницу и машину врача
03.11.2021, 12:41 / Общество
С 2022 года Росгвардия и ФСО будут проводить закупки закрытым способом
03.11.2021, 12:22 / Спорт
Расписание и участники третьего этапа Гран-при по фигурному катанию в Турине
03.11.2021, 11:35 / Общество
31,5 тысячи домовладений Свердловской области подключат к сетевому газу до 2023 года
03.11.2021, 10:37 / Общество
Жители Солнечного снова пожаловались на дым и запах гари