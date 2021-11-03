Расписание и участники третьего этапа Гран-при по фигурному катанию в Турине

для Майи Хромых это будет первый этап Гран-при на взрослом уровне. Фото: Александр Козик

5 ноября в итальянском Турине стартует третий этап Гран-при по фигурному катанию. Среди участников – россияне Анна Щербакова, Майя Хромых и Софья Самодурова, Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, японки Маи Михара, Сатоко Мияхара, кореянки Енсу Лим и Елим Ким, итальянская пара Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе, танцоры – россияне Александра Степанова и Иван Букин, французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, американцы Мэдисон Хаббел и Закари Донохью.

Изначально третий этап Гран-при был запланирован в китайском Чунцине, однако организаторы в Китае были вынуждены от турнира отказаться. Официальная причина: «ввиду ограниченного числа международных рейсов, прибывающих во все города Китая, и ограничений по профилактике COVID-19, концепция «пузыря» не может быть реализована».

Позже было объявлено, что третий этап Гран-при будет проведёт в Италии, в Турине.

Состав участников сборной России:

Женщины: Анна Щербакова, Майя Хромых и Софья Самодурова

Мужчины: Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник

Пары: Алина Пепелева/Роман Плешков, Юлия Артемьева/Михаил Назарычев

Танцы на льду: Александра Степанова/Иван Букин.