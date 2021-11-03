Расписание и участники третьего этапа Гран-при по фигурному катанию в Турине

5 ноября в итальянском Турине стартует третий этап Гран-при по фигурному катанию. Среди участников – россияне Анна Щербакова, Майя Хромых и Софья Самодурова, Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, японки Маи Михара, Сатоко Мияхара, кореянки Енсу Лим и Елим Ким, итальянская пара Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе, танцоры – россияне Александра Степанова и Иван Букин, французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, американцы Мэдисон Хаббел и Закари Донохью.
Изначально третий этап Гран-при был запланирован в китайском Чунцине, однако организаторы в Китае были вынуждены от турнира отказаться. Официальная причина: «ввиду ограниченного числа международных рейсов, прибывающих во все города Китая, и ограничений по профилактике COVID-19, концепция «пузыря» не может быть реализована».
Позже было объявлено, что третий этап Гран-при будет проведёт в Италии, в Турине.
Состав участников сборной России:
Женщины: Анна Щербакова, Майя Хромых и Софья Самодурова
Мужчины: Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник
Пары: Алина Пепелева/Роман Плешков, Юлия Артемьева/Михаил Назарычев
Танцы на льду: Александра Степанова/Иван Букин.
Расписание первого этапа Гран-при по фигурному катанию Skate America (МСК):
5 ноября
16:55 - женщины, короткая программа
18:55 - танцы, ритм-танец
20:40 - пары, короткая программа
22:15 – мужчины, короткая программа
6 ноября
16:55 - женщины, короткая программа
19:05 - танцы, ритм-танец
21:00 - пары, короткая программа
22:40 – мужчины, короткая программа