Женщины. Короткая программа. Прямая трансляция. Гран-при. Турин

Фото: Александр Козик

В Италии завтра стартует третий этап серии мирового Гран-при по фигурному катанию. На туринском льду короткие программы представят участницы женского одиночного турнира. От России на третьем этапе выступят Анна Щербакова, Майя Хромых и Софья Самодурова.

Трансляция начнётся в 16:55 по московскому времени.

Между Турином и Москвой +2 часа.

Вместе это трио наших фигуристок в этом сезоне уже приняли участие в международном турнире Budapest Trophy, где призовые места распределились так: 1-ое Майя Хромых, 2-ое Анна Щербакова, 3-е Софья Самодурова.

Анна Щербакова

В произвольной программе первого для себя в этом сезоне этапа Гран-при Анна Щербакова планирует исполнять один элемент ультра-си четверной флип.

В прошлом сезоне Анна выиграла чемпионат России и чемпионат мира. В межсезонье Анна травмировала палец ноги, сейчас она ещё находится в процессе восстановления четверных прыжков.

Короткую программу Анна Щербакова катает под композицию The Songs of Distant Earth Кирилла Рихтера. Произвольная программа Анны состоит из нескольких музыкальных фрагментов – Ruska by Apocalyptica, саундтрек к сериалу «Мастер и Маргарита» от Игоря Корнелюка, а также «Лакримоза» Моцарта в исполнении Дэвида Гарретта.

Фото: Александр Козик

Майя Хромых

Для Майи Хромых это дебютный этап Гран-при на взрослом уровне. В Будапеште в произвольной программе Майя исполнила два четверных тулупа, такой же набор она планирует показать и в Италии. Также Майя владеет четверным сальховым, но он не так стабилен, как тулуп. Но кто знает – возможно она всё-таки рискнёт.

В прошлом сезоне Майя Хромых заняла второе место в финале Кубка России и пятое место на чемпионате России.

Короткую программу Майя оставила с прошлого сезона – это постановка под блюзовую композицию «I'll Take Care Of You by Beth Hart», Joe Bonamassa. Произвольную программу Майя Хромых катает под «Buenos Aires Hora Cero» Астора Пьяццоллы и «El Tango De Roxanne».

Фото: Александр Козик

Софья Самодурова

Софья Самодурова является чемпионкой Европы-2019. Однако после этого успеха у Софьи начался непростой период. Главная её проблема – недокруты, которые очень часто находят судьи в исполнении прыжков. Поэтому с каждым выходом на лёд фигуристка преодолевает себя, чего мы ей на Гран-при и желаем. Для Софьи Самодуровой это будет единственный этап Гран-при в этом году.

Короткая программа Софья поставлена под «New Rules» by Dua Lipa, а произвольная под саундтрек к фильму «Мулан».

Фото: Александр Козик

Соперницы Среди соперниц у наших фигуристок на этом этапе - Луна Хендрикс из Бельгии, японки Маи Михара и Сатоко Мияхара, кореянки Енсу Лим и Елим Ким.

Полный состав участников сборной России:

Женщины: Анна Щербакова, Майя Хромых и Софья Самодурова

Мужчины: Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник

Пары: Алина Пепелева/Роман Плешков, Юлия Артемьева/Михаил Назарычев

Танцы на льду: Александра Степанова/Иван Букин.