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Спорт / Фигурное катание
10 ноября 2021, 11:27

Расписание и участники четвёртого этапа Гран-при по фигурному катанию в Японии

Фото: Александр Козик

Фото: Александр Козик

12 ноября в Японии стартует четвёртый этап Гран-при по фигурному катанию. Среди участников – россияне Дарья Усачёва, Александр Самарин, Макар Игнатов, пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, танцоры – Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Софья Шевченко и Игорь Ерёменко.

К сожалению, на этапе не сможет принять участие Александра Трусова, которую беспокоит травма ноги. Напомним, что на этапе Гран-при в США Александра Трусова заняла первое место. Но из-за пропуска второго для себя этапа фигуристка уже не сможет претендовать на финал мировой серии.

Расписание четвёртого этапа Гран-при по фигурному катанию в Японии (МСК):

12 ноября

6:25 - пары, короткая программа

8:15 - танцы, ритм-танец

10:05 - женщины, короткая программа

13:00 - мужчины, короткая программа

13 ноября

6:15 - пары, произвольная программа

8:35 - танцы, произвольный танец

10:35 - женщины, произвольная программа

13:30 - мужчины, произвольная программа

14 ноября

7:15 - показательные выступления

Фигурист (пара) имеет возможность выступить на двух этапах, по итогам шестёрка лучших проходит в финал Гран-при. По два этапа получают только 25–30 лучших фигуристов планеты.

На одном этапе в отдельном виде могут участвовать максимум 12 фигуристов в одиночных разрядах, 10 в танцах и 8 в парах.

  • 12.11 — 14.11 NHK Trophy — Токио, Япония
  • 19.11 — 21.11 Internationaux de France — Гренобль, Франция
  • 26.11 — 28.11 Rostelecom Cup — Сочи, Россия
  • 09.12 — 12.12 Финал Гран-при — Осака, Япония
    Областная газета Свердловской области

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