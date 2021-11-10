Расписание и участники четвёртого этапа Гран-при по фигурному катанию в Японии

12 ноября в Японии стартует четвёртый этап Гран-при по фигурному катанию. Среди участников – россияне Дарья Усачёва, Александр Самарин, Макар Игнатов, пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, танцоры – Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Софья Шевченко и Игорь Ерёменко.
К сожалению, на этапе не сможет принять участие Александра Трусова, которую беспокоит травма ноги. Напомним, что на этапе Гран-при в США Александра Трусова заняла первое место. Но из-за пропуска второго для себя этапа фигуристка уже не сможет претендовать на финал мировой серии.
Расписание четвёртого этапа Гран-при по фигурному катанию в Японии (МСК):
12 ноября
6:25 - пары, короткая программа
8:15 - танцы, ритм-танец
10:05 - женщины, короткая программа
13:00 - мужчины, короткая программа
13 ноября
6:15 - пары, произвольная программа
8:35 - танцы, произвольный танец
10:35 - женщины, произвольная программа
13:30 - мужчины, произвольная программа
14 ноября
7:15 - показательные выступления
Фигурист (пара) имеет возможность выступить на двух этапах, по итогам шестёрка лучших проходит в финал Гран-при. По два этапа получают только 25–30 лучших фигуристов планеты.
На одном этапе в отдельном виде могут участвовать максимум 12 фигуристов в одиночных разрядах, 10 в танцах и 8 в парах.
- 12.11 — 14.11 NHK Trophy — Токио, Япония
- 19.11 — 21.11 Internationaux de France — Гренобль, Франция
- 26.11 — 28.11 Rostelecom Cup — Сочи, Россия
- 09.12 — 12.12 Финал Гран-при — Осака, Япония