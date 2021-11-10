Расписание и участники четвёртого этапа Гран-при по фигурному катанию в Японии

Фото: Александр Козик

12 ноября в Японии стартует четвёртый этап Гран-при по фигурному катанию. Среди участников – россияне Дарья Усачёва, Александр Самарин, Макар Игнатов, пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, танцоры – Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Софья Шевченко и Игорь Ерёменко.

К сожалению, на этапе не сможет принять участие Александра Трусова, которую беспокоит травма ноги. Напомним, что на этапе Гран-при в США Александра Трусова заняла первое место. Но из-за пропуска второго для себя этапа фигуристка уже не сможет претендовать на финал мировой серии.

Расписание четвёртого этапа Гран-при по фигурному катанию в Японии (МСК): 12 ноября 6:25 - пары, короткая программа 8:15 - танцы, ритм-танец 10:05 - женщины, короткая программа 13:00 - мужчины, короткая программа 13 ноября 6:15 - пары, произвольная программа 8:35 - танцы, произвольный танец 10:35 - женщины, произвольная программа 13:30 - мужчины, произвольная программа 14 ноября 7:15 - показательные выступления