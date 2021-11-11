Женщины. Короткая программа. Прямая трансляция. Гран-при. NHK Trophy. Япония

Для Дарьи Усачёвой это будет второй этап Гран-при в сезоне. Фото: Александр Козик

В Японии завтра стартует четвёртый этап серии мирового Гран-при по фигурному катанию. На NHK Trophy свои короткие программы представят участницы женского одиночного турнира. От России на этом этапе выступит Дарья Усачёва.

Трансляция начнётся в 10:05 по московскому времени.

Разница между Токио и Москвой -6 часов.

На NHK Trophy должны были выступать две наши фигуристки, за победу помимо Дарьи Усачёвой могла побороться Александра Трусова. Однако она не сможет принять участие в турнире: Александру продолжает беспокоить травма ноги. Напомним, что на этапе Гран-при в США Трусова заняла первое место. Но из-за пропуска второго для себя этапа фигуристка уже не сможет претендовать на финал мировой серии.

А вот для Дарьи Усачёвой – это возможность. На этапе в Америке Дарья завоевала серебряную медаль. И если сейчас ей удастся хотя бы повторить результат, у неё будут очень большие шансы на выход в финал. И поскольку грозной соперницы Трусовой не будет, шансы на высокое место (и победу) у Даши значительно увеличиваются.

Бороться Усачёвой в Японии придётся, конечно, же с хозяйкой льда – Каори Сакамото. На этапе в США японка заняла четвёртое место. Травмированную Рику Кихиру в этой серии заменила Мана Кавабе. Кавабе 17 лет, на этапе в Канаде она заняла 9-ое место. Также Японию представит Рино Мацуке - ей тоже 17 лет, этот этап для неё дебютный, также она выступит на Гран-при в Сочи.

Кроме того, в Японию отправилась и американка Алиса Лю. 16-летняя фигуристка уже выступала на Гран-при в Канаде. В короткой программе она прыгнула тройной аксель, а вот с произвольной он ей не удался. В итоге Алиса заняла пятое место.

Также на медали претендует кореянка Ян Ю. В США в короткой программе она упала с тройного акселя, но в произвольной исполнила его уверенно. Ян Ю на Skate America завоевала бронзу, поэтому она тоже может бороться за финал Гран-при.

Полный состав участников сборной России:

Женщины: Дарья Усачёва

Мужчины: Александр Самарин, Макар Игнатов

Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов

Танцы на льду: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Софья Шевченко/Игорь Ерёменко.