«Русская ракета» не взлетит, но пары должны показать космический уровень

Фото: Александр Козик

В Токио стартует четвёртый этап Гран-при по фигурному катанию – NHK Trophy. В борьбу за попадание в финал мировой серии вступают действующие чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов (Александр начинал спортивную карьеру в Екатеринбурге).

Гран-при – одно из ключевых соревнований сезона в фигурном катании. Напомним, что Международный союз конькобежцев приглашает для участия в этой серии только спортсменов, занимающих высокие позиции в мировом рейтинге: всего по 12 одиночников и по 8 пар на каждый из шести этапов. А чтобы попасть в финал Гран-при, каждый участник должен выступить на двух этапах. Те, кто наберут больше баллов, разыграют медали в декабре.

В женском катании от России в Токио должны были отправиться две наши фигуристки - Дарья Усачёва и Александра Трусова. Однако Александра не сможет принять участие в турнире: «русскую ракету» продолжает беспокоить травма ноги. Напомним, что на первом этапе Гран-при в США Трусова победила. Однако из-за пропуска второго для себя этапа она уже не претендует на финал мировой серии.

И для Дарьи Усачёвой это серьёзный шанс выиграть японский этап, а значит, гарантированно обеспечить себе место в финале (в Америке Дарья была вторая). Но… не будем забегать вперёд, ведь в отличие от Усачёвой, которая пока не владеет прыжками ультра-си, на этапе в Токио выступят американка Алиса Лю и кореянка Ян Ю, в арсенале которых имеется сложнейший тройной аксель. Вот только успешно приземляют они его через раз. Поэтому заранее спрогнозировать исход турнира невозможно, тем интереснее будет нам, зрителям.

У мужчин на японском этапе главной звездой в отсутствие тоже травмированного Юдзуру Ханю является американец Винсент Чжу. Он на этапе Гран-при в своей стране сенсационно обыграл чемпиона мира Нэйтана Чена, да ещё и замахнулся сразу на пять четверных прыжков. Посмотрим, удастся ли россиянам что-то ему противопоставить: на токийском льду выступят Макар Игнатов и Александр Самарин.

В соревновании спортивных пар нам предстоит увидеть серьёзное противостояние лидеров российского фигурного катания – опытнейших Евгению Тарасову/Владимира Морозова и молодых, но уже титулованных Анастасию Мишину/Александра Галлямова. Первая пара с нынешнего года тренируется у Этери Тутберидзе и большой компании других специалистов. Правда, первые старты сезона прошли довольно скомканно, ошибки этих фигуристов никуда не делись. Но первый этап Гран-при в Америке (даже с ошибками) они выиграли, и если за прошедшее время эти спортсмены ещё прибавили, нас ждёт очень интересная дуэль. Мишина и Галлямов были хороши ещё в сентябре на контрольных прокатах, затем выиграли турнир в Финляндии, поэтому сомневаться в том, что в Японии они постараются показать максимум, не приходится.

Помимо Мишиной и Галлямова NHK Trophy станет первым этапом Гран-при для ещё одних чемпионов мира, на этот раз в танцах на льду – россиян Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Они пробовали выступать на Кубке России, но из-за травмы партнёра на произвольный танец не вышли. Поэтому их полноценная соревновательная премьера состоится в Токио. Главные конкуренты этого дуэта на данном этапе – американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, они уже выступали на Гран-при в США и получили очень высокие баллы, поэтому Вике и Никите нужно будет доказывать, что они по праву носят титул сильнейших фигуристов планеты.

Расписание (время уральское) 12 ноября 8:25 - пары, короткая программа 10:15 - танцы, ритм-танец 12:05 - женщины, короткая программа 15:00 - мужчины, короткая программа 13 ноября 8:15 - пары, произвольная программа 10:35 - танцы, произвольный танец 12:35 - женщины, произвольная программа 15:30 - мужчины, произвольная программа 14 ноября 9:15 - показательные выступления