Дарья Усачёва травмировалась на разминке и снялась с Гран-при

Фото: Александр Козик

Российская фигуристка Дарья Усачёва во время разминки упала при исполнении прыжка и не смогла выступить на Гран-при. Со льда подопечную Этери Тутберидзе унесли на руках.

Дарья Усачёва упала при исполнении тройного флипа. Она должна была открывать выступления во второй разминке. Но вместо неё выступала коренка Енсу Лим. А это значит, что Дарья снялась с соревнований.

Напомним, что Дарья Усачёва могла побороться за победу на этом этапе. На этапе в Америке Дарья завоевала серебряную медаль. И теперь Дарья лишается возможности прохождения в финал соревнований.

Напомним, что Александра Трусова также не смогла принять участие в турнире: Александру продолжает беспокоить травма ноги. Из-за пропуска второго для себя этапа фигуристка тоже не сможет претендовать на финал мировой серии.