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Спорт / Фигурное катание
12 ноября 2021, 13:15

Дарья Усачёва травмировалась на разминке и снялась с Гран-при

Фото: Александр Козик

Фото: Александр Козик

Российская фигуристка Дарья Усачёва во время разминки упала при исполнении прыжка и не смогла выступить на Гран-при. Со льда подопечную Этери Тутберидзе унесли на руках.

Дарья Усачёва упала при исполнении тройного флипа. Она должна была открывать выступления во второй разминке. Но вместо неё выступала коренка Енсу Лим. А это значит, что Дарья снялась с соревнований.

Напомним, что Дарья Усачёва могла побороться за победу на этом этапе. На этапе в Америке Дарья завоевала серебряную медаль. И теперь Дарья лишается возможности прохождения в финал соревнований.

Напомним, что Александра Трусова также не смогла принять участие в турнире: Александру продолжает беспокоить травма ноги. Из-за пропуска второго для себя этапа фигуристка тоже не сможет претендовать на финал мировой серии.

Первые два места по итогам короткой программы у женщин сегодня заняли японки - Каори Сакамото (76,56) и Мака Кавабэ (73,88), которая блестяще исполнила тройной аксель. Третье место занимает кореянка Ян Ю (68,08). 

Областная газета Свердловской области

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