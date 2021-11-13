Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли этап Гран-при в Японии

Фото: Александр Козик

Сегодня на японском этапе Гран-при по фигурному катанию были разыграны первые медали. В соревновании спортивных пар победу одержали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (227,28). На втором месте расположились Евгения Тарасова и Владимир Морозов (213,27), третью строчку занял японский дуэт Рику Миура – Риюти Кихара (209,42).

Первыми из россиян произвольную программу представляли Евгения Тарасова и Владимир Морозов. В короткой программе, напомним, Евгения не справилась с исполнением прыжка, сегодня это проблема была уже у Владимира. Стартовый сольный тройной сальхов фигуристы сделали идеально, а вот каскад у Морозова не получился – он прыгнул только два двойных и одинарный тулуп. Оба выброса были завершены Евгенией на две ноги. За произвольную программу пара получила 137,49 балла.

Таким образом Тарасова и Морозов заняли в Японии второе место. В Америке Евгения и Владимир побеждали, поэтому они гарантированно попадают в финал мировой серии Гран-при.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступили гораздо увереннее коллег по сборной, чего только стоил их каскад из двух тройных сальховых и ойлера. Но тоже была ошибка на выбросе – Анастасия задела руками лёд. В конце программы пара потеряла скорость, была смазана последняя поддержка. Однако на фоне конкурентов эта пара всё равно показала гроссмейстерский уровень и одержала заслуженную победу с баллами 148,88. Впереди у Анастасии и Александра российский этап Гран-при в Сочи.