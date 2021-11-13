Каори Сакамото выиграла этап Гран-при в Японии

Скриншот трансляции Первого канала

Сегодня в Токио был разыгран комплект наград среди женщин на четвёртом этапе Гран-при по фигурному катанию. Первое место заняла японка Каори Сакамото (223,34), с серебряной медалью тоже японка Мана Кавабэ (205,44), на третьем месте кореянка Ян Ю (203,60).

Вчера случилось очень неприятная ситуация – единственная россиянка на этом этапе Дарья Усачёва травмировалась на разминке, прямо перед своим выступлением. Дарья пыталась прыгнуть тройной флип, со льда её уносили на руках. И конечно, ей пришлось сняться с турнира, а соответственно – попрощаться с шансами на финал Гран-при. Но главное сейчас - восстановить здоровье, чего мы фигуристке и желаем.

В отсутствии россиянки медали распределились следующим образом.

Первой из девушек на тройной аксель сегодня зашла американка Алиса Лю. Фигуристка его исполнила, но недокрутила почти четверть оборота. Были недокруты и на других прыжках, за что она была наказана судьями, оставшись без награды на этом этапе. Её баллы – 135,18. И сумма - 202,90.

Следом за Алисой Лю выступала кореянка Ян Ю, которая с тройного акселя и вовсе упала, но судей тем не менее эта фигуристка впечатлила больше: за произвольную программу ей поставили 135,52. В сумме Ян набрала 203,60.

Далее мы увидели ещё одну попытку тройного акселя, уже в исполнении японки Маны Кавабэ. Мана тоже упала с элемента ультра-си, но судьи благоволили спортсменке, выступающей на домашнем льду – за произвольную японка получила 131,56. И этого хватило, чтобы обойти всех, кроме соотечественницы Каори Сакамото. Сумма Маны - 205,44.

Каори Сакамото показала уровень, который все от неё и ждали. Да, Каори не владеет прыжками ультра-си, но остальные элементы были исполнены ею блестяще. За произвольную программу японка получила 146,78. В сумме у Каори - 223,34. Это значит, что Каори максимально приблизилась к тому, чтобы попасть в финал Гран-при, на этапе в США Сакамото была четвёртой.