Женщины. Короткая программа. Прямая трансляция. Гран-при. Франция

Сегодня во Франции стартует пятый этап серии мирового Гран-при по фигурному катанию. В Гренобле первыми свои короткие программы представят участницы женского одиночного турнира. От России на этом этапе выступят Анна Щербакова, Алёна Косторная и Ксения Синицына.

Трансляция начнётся в 14:55 по московскому времени.

Анна Щербакова

На этапе Гран-при в Италии Анна одержала уверенную победу. В произвольной программе она исполнял один элемент ультра-си – четверной флип, а также сложный каскад тройной лутц-тройной риттбергер.

В прошлом сезоне Анна выиграла чемпионат России и чемпионат мира. В межсезонье Анна травмировала палец ноги, сейчас она ещё находится в процессе восстановления четверных прыжков.

Короткую программу Анна Щербакова катает под композицию The Songs of Distant Earth Кирилла Рихтера. Произвольная программа Анны состоит из нескольких музыкальных фрагментов – Ruska by Apocalyptica, саундтрек к сериалу «Мастер и Маргарита» от Игоря Корнелюка, а также «Лакримоза» Моцарта в исполнении Дэвида Гарретта.

Алёна Косторная с этого сезона вновь тренируется в команде Этери Тутберидзе. В августе спортсменке исполнилось 18 лет. Эта фигуристка остаётся рекордсменкой мира в короткой программе – 85,45 балла Алёна получила в финале Гран-при в сезоне 2019/2020.

Алёна Косторная владеет тройным акселем. В прошлом сезоне этот прыжок она не исполняла, в нынешнем восстановила, первый раз удачно приземлив тройной аксель в произвольной программе на контрольных прокатах в Челябинске, затем показала его и на официальных соревнованиях. На Гран-при в Канаде спортсменка заняла третьего место, а значит – сохраняет очень хорошие шансы на попадание в финал серии.

Также в этом сезоне на турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy Алёна заняла третье место.

Алёна Косторная чемпионка Европы, победительница финала и двух этапов Гран-при, серебряный призёр чемпионата России (2019/2020), бронзовый призёр чемпионата России (2018/2019).

Перед Гран-при Алёна поменяла музыку и к короткой, и к произвольной программам. КП она катает под песню «New York, New York» (Фрэнк Синатра). ПП под «Lovely» (Билли Айлиш).

Ксения Синицына тренируется в «Снежных барсах» у Светланы Пановой. Ксении 17 лет. Она является серебряным призёром Юношеских Олимпийских игр 2020 года. На чемпионате России в сезоне 2019/20 она заняла пятое место.

Для Синицыной нынешняя серия Гран-при – дебютная. В США Ксения заняла пятое место.

Фигуристка владеет четверным тулупом, но пока на соревнованиях она не решается его исполнять.

