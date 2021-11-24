Расписание и участники шестого этапа Гран-при по фигурному катанию Rostelecom Cup в Сочи

26 ноября в Сочи стартует шестой этап Гран-при по фигурному катанию. Среди участников – россияне Камила Валиева, Майя Хромых, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, японец Юдзуру Ханю, представительница Бельгии Луна Хендрикс и другие спортсмены.
Полный состав участников сборной России:
Женщины: Камила Валиева, Майя Хромых, Елизавета Туктамышева
Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко, Марк Кондратюк
Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Ясмина Кадырова/Иван Бальченко
Танцы на льду: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин.
Расписание пятого этапа Гран-при по фигурному катанию Rostelecom Cup в Сочи (МСК):
26 ноября
13:25 - мужчины, короткая программа
15:25 - танцы, ритм-танец
17:55 - пары, короткая программа
19:20 - женщины, короткая программа
27 ноября
13:25 - мужчины, произвольная программа
15:35 - танцы, произвольный танец
17:25 - пары, произвольная программа
19:05 - женщины, произвольная программа
28 ноября
13:55 – церемония награждения
14:55 - показательные выступления