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24 ноября 2021, 17:14

Расписание и участники шестого этапа Гран-при по фигурному катанию Rostelecom Cup в Сочи

Фото: Александр Козик

Фото: Александр Козик

26 ноября в Сочи стартует шестой этап Гран-при по фигурному катанию. Среди участников – россияне Камила Валиева, Майя Хромых, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, японец Юдзуру Ханю, представительница Бельгии Луна Хендрикс и другие спортсмены.

Полный состав участников сборной России:

Женщины: Камила Валиева, Майя Хромых, Елизавета Туктамышева

Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко, Марк Кондратюк

Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Ясмина Кадырова/Иван Бальченко

Танцы на льду: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин.

Расписание пятого этапа Гран-при по фигурному катанию Rostelecom Cup в Сочи (МСК):

26 ноября

13:25 - мужчины, короткая программа

15:25 - танцы, ритм-танец

17:55 - пары, короткая программа

19:20 - женщины, короткая программа

27 ноября

13:25 - мужчины, произвольная программа

15:35 - танцы, произвольный танец

17:25 - пары, произвольная программа

19:05 - женщины, произвольная программа

28 ноября

13:55 – церемония награждения

14:55 - показательные выступления

Областная газета Свердловской области

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