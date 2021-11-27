Женщины. Произвольная программа. Прямая трансляция. Гран-при. Rostelecom Cup. Сочи

Фото: Александр Козик

В Сочи стартовал шестой этап серии мирового Гран-при по фигурному катанию. В женском одиночном катании первая тройка после короткой программы выглядит так: лидирует с мировым рекордом Камила Валиева (87,42), второе место за Елизаветой Туктамышевой (80,10), третье место заняла американка Мэрайя Белл (69,37). Майя Хромых допустила падение и занимает пока пятое место (64,72). Ждём, что покажут девушки в произвольной программе.

Трансляция начнётся в 19:05 по московскому времени.

Полный состав участников сборной России:

Женщины: Камила Валиева, Майя Хромых, Елизавета Туктамышева

Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко, Марк Кондратюк

Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Ясмина Кадырова/Иван Бальченко

Танцы на льду: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин.