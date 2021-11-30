Великолепная пятёрка растопит лёд Осаки

Коллаж: Александр Козик, Геннадий Богатырёв

В Сочи завершился последний – шестой этап Гран-при по фигурному катанию. Теперь стали известны все участники предстоящего финала мировой серии. В числе спортсменов, которые поборются за победу в японском Осаке – Александр Галлямов, начинавший карьеру в Екатеринбурге, и уроженка Нижнего Тагила Майя Хромых.

Правда, мы несколько забегаем вперёд, говоря в утвердительной форме о том, что фигуристы встретятся на льду Осаки. Дело в том, что 29 ноября премьер-министр Японии Фумио Кисидавласти заявил о закрытии въезда в их страну для иностранцев с 30 ноября из-за распространения штамма коронавируса «омикрон». Вчера было объявлено, что для участников финала Гран-при (турнир запланирован на 9–12 декабря) сделают исключение, но вернётся уже хорошо знакомая всем система «пузыря». К слову, японский этап мировой серии по фигурному катанию, который проходил 12–13 ноября, стал единственным, где трибуны были заполнены практически полностью – фантастическая картинка для последних двух лет. Но прошло каких-то несколько недель, и коронавирус снова берёт верх над спортом. Остаётся надеяться, что за последующие две недели японцы не передумают проводить финал.

Нельзя не сказать и о том, что накануне по той же причине Международная федерация университетского спорта (FISU) и вовсе отменила зимнюю Универсиаду-2021. Следующие Всемирные студенческие игры, напомним, должны состояться летом 2023 года в Екатеринбурге.

Но вернёмся к Гран-при. По регламенту на каждом этапе в отдельном виде могли участвовать максимум 12 фигуристов в одиночных разрядах, 10 – в танцах и 8 спортивных пар. Фигурист (дуэт) имел возможность выступить на двух этапах, по итогам которых шестёрка лучших в каждом виде прошла в финал. Естественно, конкуренция невероятная – чтобы попасть в число шести сильнейших фигуристов планеты, нужно было либо выигрывать этапы, либо занимать призовые места.

И впервые за историю Гран-при в женском одиночном катании пять из шести спортсменок в финале – представительницы России. До сочинского этапа участие в решающей стадии себе обеспечили Анна Щербакова и Алёна Косторная, а после турнира Rostelecom Cup к ним присоединились Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Майя Хромых.

Камила Валиева на домашнем этапе установила мировой рекорд в короткой программе, набрав 87,42 балла. Предыдущий максимум принадлежал Алёне Косторной – 85,45 и держался не один год. В произвольной программе Камила уже превзошла саму себя, увеличив свой лучший показатель почти на пять баллов – её оценке 185,29 впору позавидовать мужчинам. Так, Морис Квителашвили, победивший в Сочи, набрал 176,96, это значит, что программа Валиевой была сложнее, чем у мужчин. Камила исполнила три четверных прыжка и тройной аксель – и всё это без единого намёка на помарки.

15-летняя Уроженка Нижнего Тагила Майя Хромых проводит свой первый сезон на взрослом уровне. Сначала Майе доверили только один этап Гран-при (чего недостаточно для попадания в финал), чтобы показаться на международной арене. Но после контрольных прокатов в Челябинске, где ей покорились четверные прыжки, Майе предложили выступить ещё и на домашнем этапе. И не прогадали – в Турине она заняла второе место, в Сочи – третье, что позволило ей попасть в финал. Вот такой дебют, полностью соответствующий уже расхожей фразе, которая однажды произнесла тренер этой фигуристки Этери Тутберидзе: «Майя может!»

Вообще финал Гран-при у женщин может стать уникальным турниром, где у пяти россиянок, которые способны на равных конкурировать друг с другом, появится наконец возможность встретиться. На чемпионат Европы, мира и Олимпиаду попадут только по три фигуристки из нашей страны, и такого интересного противостояния уже не получится. Чемпионат России тоже не в счёт – там спортсменки будут не столько увлечены борьбой друг с другом, сколько попыткой заработать себе квоты на международные старты, а это лишние нервы и ответственность, которые мешают спорту в чистом виде.

Кого не хватает в финале для полного счастья российских болельщиков? Конечно, Александры Трусовой, которая в начале сезона удивила весь мир приземлёнными в одной программе пятью четверными прыжками. Этап Гран-при в США «русская ракета» выиграла, но из-за травмы ноги решила пропустить второй для себя этап и лишилась шанса пройти в финал. Вместо неё за право выступить в финале могла поспорить ещё одна подопечная Тутберидзе – Дарья Усачёва, но она получила стрессовый перелом бедра во время разминки прямо перед своим выступлением в Токио. Поэтому конкуренцию нашим в Осаке составит единственная иностранка – Каори Сакамото. Она не владеет элементами ультра-си, и ей будет очень сложно противопоставить что-то россиянкам.

В парном катании обошлось без сюрпризов: все четыре топовых дуэта нашей страны оказались в финале: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин и действующие чемпионы мира Анастасия Мишина/Александр Галлямов. В соперниках – сильная китайская пара Вэньцзинь Суй/Цун Хань, а также перспективные японцы Рику Миура/Рюичи Кихара.

В танцах на льду и мужском одиночном катании в финале Гран-при представительство России минимально. У танцоров отобраться смогли только Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин пропустили начало сезона по состоянию здоровья, и, даже несмотря на сильные программы, не убедили судей.

В финал также вышли следующие пары: Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция), Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США), Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада), Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США), Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия).

У мужчин в финал прошёл Михаил Коляда. Подопечному Алексея Мишина по-прежнему не достаёт стабильности. Его сегодняшнего уровня хватило для прохождения в решающую стадию Гран-при, но бороться за медали с сорванными прыжками у него вряд получится.

Соперники Коляды по финалу: Юма Кагияма (Япония), Шома Уно (Япония), Винсент Чжоу (США), Нэйтан Чен (США), Джейсон Браун (США).