Финал Гран-при по фигурному катанию отменён

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Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что финал Гран-при по фигурному катанию, который должен был пройти в Осаке с 9 по 12 декабря, отменён. Это случилось из-за решения японских властей о закрытии въезда в их страну для иностранцев с 30 ноября в связи с угрозой распространения штамма коронавируса «омикрон».

Ещё 30 ноября сообщалось, что в порядке исключения финал Гран-при всё же будет проведён, однако изменится формат соревнований. Решающую стадию мировой серии планировали проводить без болельщиков и в формате так называемого «пузыря». Однако спустя два дня на официальном сайте ISU появилось заявление о том, что турнир не состоится из-за эпидемической ситуации на фоне появления нового штамма коронавируса.

Также Союз конькобежцев выразил благодарность Японской федерации фигурного катания за сотрудничество и отметил, что постарается организовать проведение финала Гран-при в конце сезона. Решение об этом будет принято позднее.

В финал Гран-при на взрослом уровне вышли шесть российских одиночников и пять дуэтов.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса свой этап Гран-при отказался проводить Китай, после чего соревнования решено было организовать в Италии.