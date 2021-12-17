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Спорт / Фигурное катание
17 декабря 2021, 17:23

Финал Гран-при по фигурному катанию всё-таки не состоится

Фото: Александр Козик

Фото: Александр Козик

Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что финал Гран-при по фигурному катанию, который должен был пройти в японской Осаке с 9 по 12 декабря, отменён полностью.

Ранее сообщалось, что организаторы турнира постараются найти возможность, чтобы провести соревнование в другие даты. Однако окончательный ответ ISU оказался отрицательным.

«К сожалению, несмотря на все усилия, не удалось найти решения для проведения соревнований. В связи с этим совет ISU принял решение отменить финал Гран-при по фигурному катанию сезона-2021/22», – говорится в сообщении на официальном сайте Союза.

Напомним, что отмена турнира произошла из-за решения японских властей о закрытии въезда в их страну для иностранцев с 30 ноября в связи с угрозой распространения штамма коронавируса «омикрон».

В финале Гран-при в том числе должны были выступить уроженка Нижнего Тагила Майя Хромых и спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов (партнёр начинал карьеру в Екатеринбурге).

Областная газета Свердловской области

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