Чемпионат России по фигурному катанию: расписание, участники

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В Санкт-Петербурге стартует чемпионат России по фигурному катанию, где спортсмены разыграют путёвки на международные турниры, главный из которых – Олимпиада в Пекине. В северную столицу съедутся сильнейшие фигуристы страны, к этим соревнованиям традиционно будет приковано внимание не только российских зрителей, но и зарубежных, ведь по уровню и эмоциям чемпионат России давно уже не уступает ключевым мировым стартам.

Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала предварительные списки участников ЧР.

Женское одиночное катание: Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Аделия Петросян, Ксения Синицына, Софья Самодурова, Анастасия Гулякова, Ксения Гущина, Анастасия Зинина, Анастасия Морозова, Софья Муравьёва, Вероника Петеримова, Полина Свириденко, Валерия Шульская, Вероника Яметова.

Мужское одиночное катание: Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Александр Самарин, Макар Игнатов, Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Пётр Гуменник, Артём Ковалёв, Андрей Мозалёв, Артур Даниелян, Андрей Анисимов, Владислав Дикиджи, Алексей Ерохов, Глеб Лутфуллин, Егор Рухин, Кирилл Сарновский, Илья Яблоков, Роман Савосин.

Парное катание: Евгения Тарасова - Владимир Морозов, Анастасия Мишина - Александр Галлямов, Александра Бойкова - Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин, Юлия Артемьева - Михаил Назарычев, Карина Акопова - Никита Рахманин, Ясмина Кадырова - Иван Бальченко, Екатерина Гейниш - Илья Миронов, Анастасия Мухортова - Дмитрий Евгеньев, Екатерина Петушкова - Евгений Маликов, Наталья Хабибулина - Илья Княжук, Екатерина Чикмарёва - Матвей Янченков.

Танцы на льду: Виктория Синицина - Никита Кацалапов, Александра Степанова - Иван Букин, Тиффани Загорски - Джонатан Гурейро, Диана Дэвис - Глеб Смолкин, Аннабель Морозов - Андрей Багин, Елизавета Худайбердиева - Егор Базин, Анастасия Скопцова - Кирилл Алёшин, Елизавета Шанаева - Дэвид Нарижный, Ангелина Лазарева - Максим Прокофьев, Екатерина Миронова - Евгений Устенко, Влада Павленина - Александр Алексанян, Елизавета Пасечник - Дмитрий Блинов, Арина Ушакова - Максим Некрасов.