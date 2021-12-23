Женщины. Короткая программа. Прямая трансляция. Чемпионат России

Фото: Александр Козик

В Санкт-Петербурге стартует чемпионат России по фигурному катанию. На этом турнире сильнейшие спортсмены страны разыграют путёвки на международные соревнования, главное из которых – Олимпийские игры в Пекине. Уже завтра короткую программу представят участницы женского одиночного катания. На лёд северной столицы выйдут Александра Трусова, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Майя Хромых и другие фигуристки.

Трансляция начнётся в 18:15 по московскому времени.

После травм нескольких топовых фигуристок реальные шансы на призовые места на чемпионате России (и квоты на мировые старты) есть, на наш взгляд, у пяти фигуристок: Александры Трусовой, Анны Щербаковой, Камилы Валиевой, Елизаветы Туктамышевой и у 15-летней Майи Хромых.

Камила Валиева (15 лет, родилась в Казани. Тренируется в «Самбо-70», отделение «Хрустальный», Москва).

Камила Валиева дебютировала на чемпионате России в прошлом сезоне, заняв второе место. В начале своего первого сезона на взрослом уровне Камила стала обладательницей двух мировых рекордов – на турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy Камила в произвольной программе превзошла результат Александры Трусовой (166,62), набрав 174,31 балла, а по сумме побила рекорд Алёны Косторной (247,59), получив 249,24 балла.

(166,62), набрав балла, а по сумме побила рекорд (247,59), получив балла. На этапе Гран-при в Канаде Камиле Валиевой удалось обновить собственные рекорды – в произвольной программе она исполнила тройной аксель, два четверных тулупа и четверной сальхов. За свой прокат «Болеро» фигуристка получила 180,89 балла и в сумме – 265,08. Естественно, канадский этап Камила выиграла.

и в сумме – Естественно, канадский этап Камила выиграла. На Rostelecom Cup Камила обновила мировой рекорд в короткой программе (87,42) , и в произвольной (185,29) .

, и в произвольной . В арсенале Камилы – сразу несколько элементов ультра-си: тройной аксель, четверной тулуп и четверной сальхов.

Короткую программу Камила Валиева в этом сезоне катает под In Memoriam (Кирилл Рихтер), произвольную – «Болеро» (Морис Равель).

Фото: Александр Козик

Анна Щербакова (17 лет, родилась в Москве. Тренируется в «Самбо-70», отделение «Хрустальный», Москва).

Анна – уже трёхкратная чемпионка России, серебряный призёр чемпионата Европы (2020), чемпионка мира (2021).

В межсезонье Анна травмировала палец ноги, поэтому первую половину сезона она находилась в процессе восстановления четверных прыжков.

В 2019 году на этапе Гран-при Skate America, впервые в истории женского одиночного катания, Анна исполнила в произвольной программе два четверных лутца, один из них в каскаде с тройным тулупом.

Короткую программу Анна Щербакова катает под композицию The Songs of Distant Earth Кирилла Рихтера. Произвольная программа Анны состоит из нескольких музыкальных фрагментов – Ruska by Apocalyptica, саундтрек к сериалу «Мастер и Маргарита» от Игоря Корнелюка, а также «Лакримоза» Моцарта в исполнении Дэвида Гарретта.

Фото: Александр Козик

Александра Трусова (17 лет, родилась в Рязани. Тренируется в «Самбо-70», отделение «Хрустальный», Москва).

Александра Трусова два последних сезона становилась бронзовым призёром чемпионата страны. Также у этой фигуристки есть бронза чемпионата Европы и бронза чемпионата мира. И конечно, Саша постарается сделать всё, что наконец-то преодолеть эту «бронзовую лихорадку» и подняться на пьедестале выше.

В начале сезона всё к тому и шло: в сентябре на контрольных прокатах в Челябинске Александра приземлила пять четверных прыжков. Однако перед Гран-при в Америке Трусова получила травму ноги и была вынуждена пропустить ещё один этап, из-за чего не прошла в финал мировой серии.

К чемпионату России Александра восстановилась и планирует исполнять в произвольной программе пять четверных прыжков.

Короткую программу Александра катает под музыку из кинофильма «Фрида»: Benediction And Dream (from «Frida» soundfrack) by Elliot Goldenthal, performed by Lila Downs; Solo tu (from Frida soundfrack) by Elliot Goldenthal; Alcoba Azul (from Frida soundfrack) by Elliot Goldenthal.

Фото: Александр Козик

Елизавета Туктамышева (25 лет, родилась в Глазове, СШОР «Звездный лёд», Санкт-Петербург).

Елизавета Туктамышева – чемпионка мира (2015), вице-чемпионка мира (2021). На последнем чемпионате страны Елизавета занимала седьмое место.

В нынешнем сезоне на Гран-при в Канаде и на Rostelecom Cup Елизавета занимала вторые места. На турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy в этом году тоже заняла второе место.

Елизавета делает ставку на тройной аксель, который позволяет ей конкурировать в том числе с фигуристками, исполняющими четверные прыжки.

Короткую программу Елизавета катает под танго «Обливион» (Астор Пьяццолла). Произвольную под «Arabia» (Hanine El Alam) и «My Love» (Артём Узунов).

Фото: Александр Козик

Майя Хромых (15 лет, родилась в Нижнем Тагиле. Тренируется в «Самбо-70», отделение «Хрустальный», Москва).

Дебютировала на чемпионате страны в прошлом сезоне, заняв итоговое 5-е место. Через два месяца Майя в финале Кубка России, где стала серебряным призёром, исполнила два четверных прыжка – тулуп и сальхов, показав всем, что готова бороться за путёвки на ключевые международные турниры.

В нынешнем сезоне фигуристка дебютировала на взрослом уровне на Гран-при в Турине, где заняла второе место. В Сочи на Rostelecom Cup Майя Хромых заняла третью позицию и вышла в финал серии, который, увы, не состоится.

Также Майя в этом сезоне выиграла турниры в Будапеште и в Варшаве.

Короткую программу Майя оставила с прошлого сезона – это постановка под блюзовую композицию «I'll Take Care Of You by Beth Hart», Joe Bonamassa. Произвольную программу Майя Хромых катает под «Buenos Aires Hora Cero» Астора Пьяццоллы и «El Tango De Roxanne».