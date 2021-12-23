Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу на чемпионате России

Фото: Александр Козик

В Санкт-Петербурге стартовал чемпионат России по фигурному катанию. В первый день свои короткие программы представили спортивные пары. На лидирующей позиции расположились Анастасия Мишина и Александр Галлямов (83,74), на втором месте Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (82,84), на третьем месте идут Евгения Тарасова и Владимир Морозов (78,68).

Первыми из этой тройки выступали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, на домашнем льду им удалось абсолютно всё - ни единой ошибки, ни единой помарки. Как итог - очень высокие баллы 83,74 балла.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский тоже были на высоте. Единственный их небольшой недочёт - то, что Саша слегка задела ногой лёд после подкрутки-тройного флипа. В остальном же это был фееричный прокат. Баллы - 82.84.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов удачно исполнили параллельный прыжок тройной тулуп, выброс, подкрутку. Очень странно, но срыв произошёл на поддержке, ребята замешкались и, увы, сорвали, казалось бы, не самый сложный из всей программы элемент. Это стоило им драгоценных баллов - 78,68. Это третье место.