Александра Степанова и Иван Букин победили на чемпионате России по фигурному катанию

Фото: Александр Козик

В Санкт-Петербурге разыгран первый комплект медалей на чемпионате России по фигурному катанию. Второй год подряд победу на главном старте страны одержали Александра Степанова и Иван Букин (223,37), второе место сенсационно досталось Диане Дэвис и Глебу Смолкину (207,70), бронза у Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина (195,75).

Танцевальная часть чемпионата страны получилась очень драматичной. Сначала с произвольного танца снялись действующие чемпионы мира, лидеры по итогам первого соревновательного дня Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Партнёр на утренней тренировке травмировался – точнее, дала о себе знать старая травма спины.

Затем случился очень тяжёлый прокат произвольного танца у Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро. Тиффани недавно переболела коронавирусом, поэтому её форма оказалась далека от идеальной, она с большим трудом докаталась до финала программы, со льда её практически уносили на руках.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин получили высокие баллы за короткий танец, выйдя на третью позицию, после чего на этих фигуристов обрушилась волна хейта. Но они справились с произвольным танцем (123,71), за что были вознаграждены первым подиумом чемпионата страны на взрослом уровне.

Александра Степанова и Иван Букин были сегодня безупречны. В произвольном танце они воплощают образы Ромео и Джульетты, по ходу сезона от судей они получали не самые большие баллы, но в Санкт-Петербурге этот пробел был восполнен, не говоря уже о невероятной поддержке зрителей, которые не отпускали их со льда. Баллы чемпионов за произвольную программу – 134,61.