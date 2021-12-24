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Спорт / Фигурное катание
24 декабря 2021, 23:07

Камила Валиева выиграла короткую программу. Трусова и Туктамышева – вне тройки

Фото: Александр Козик

Фото: Александр Козик

В Санкт-Петербурге в разгаре чемпионат России по фигурному катанию. Короткую программу представили участницы женского одиночного катания. Первое место у Камилы Валиевой, которая получила запредельную оценку (90,38). Второе место сенсационно заняла ученица Евгения Плющенко Софья Муравьёва (81,87), исполнившая тройной аксель, третья – с безошибочным прокатом Анна Щербакова (81,46).

Камила Валиева выступала под первым стартовым номером, и её результат в 90,38 после никто так побить и не смог. Камила безупречно исполнила тройной аксель, как и все остальные элементы.

Александра Трусова тоже зашла на тройной аксель, но он ей не покорился, случилось падение. Как следствие – только 74,21 балла, чего хватило на пятое место.

Елизавету Туктамышеву также ждала неудача на этом элементе ультра-си, хотя с акселя спортсменка не падала уже очень давно. Кроме того, Туктамышевой не удались исполнить два тройных прыжка в каскаде, тулуп получился только двойным. И при такой серьёзной конкуренции баллов хватило лишь на седьмое место.

Софья Муравьёва из команды «Ангелы Плющенко» показала невероятный прокат с образцовым тройным акселем и обошла топовых фигуристок в борьбе за вторую позицию.

Майя Хромых ошиблась при исполнении каскада тройной лутц – тройной тулуп, поэтому последний прыжок у неё получился лишь в два оборота, что отбросила фигуристку на девятое место.

Областная газета Свердловской области

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