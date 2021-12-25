Камила Валиева стала чемпионкой России. Трусова - вторая, третья - Щербакова

Скриншот трансляции Первого канала

В Санкт-Петербурге завершился чемпионат России по фигурному катанию. В женском одиночном катании результаты следующие: золото у Камилы Валиевой (283,48). Серебряная медаль у Александры Трусовой (248,65). Бронзу завоевала Анна Щербакова (239,56).

Первой из претенденток на награды выступала Майя Хромых. Подопечная Этери Тутберидзе исполнила четверной сальхов, но упала с него, а вот с каскадом четверной тулуп-тройной тулуп Майя справилась. Увы, допустила падение эта фигуристка и с тройного риттбергера, но баллы всё равно оказались довольно высоки – 147,82. Сумма - 217,18.

А дальше на прочность стены «Юбилейного» проверяла Елизавета Туктамышева, которая блестяще справилась с двумя тройными акселями, получив за произвольную программу 153,12 и в сумме - 224,40.

Выступления в финальной разминке открывала 14-летняя Аделия Петросян. Она дважды исполнила четверной риттбергер, чего не делали даже мужчины. Оценка за произвольную - 160,68. Сумма - 233,97.

Софья Муравьёва из команды «Ангелы Плющенко» чисто исполнила два тройных акселя, набрав 146,44 за произвольную и в сумме – 230,31.

Александра Трусова зашла на четыре четверных прыжка. С тулупа она упала, а остальные квады исполнила чисто. И получила очень большие баллы 174,44. Сумма – 248,65.

Анна Щербакова – трёхкратная чемпионка России и действующая чемпионка мира не справилась с четверным флипом, поэтому баллов на этот раз хватило на бронзовую медаль (158,10 и 239,56). Впрочем, в такой сумасшедшей конкуренции бронза – это потрясающий результат.

А триумфатором чемпионата страны стала Камила Валиева. Она чисто исполнила три четверных прыжка: два тулупа и сальхов, а также тройной аксель. Её баллы: 193,10. Сумма: 283,48.