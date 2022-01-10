Расписание трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию 2022

Фото: Александр Козик

12 января в Таллине начинаются соревнования чемпионата Европы по фигурному катанию. Для спортсменов это будет решающий международный старт перед Олимпийскими играми в Пекине. Однако без неприятных сюрпризов не обошлось – в сборной России есть замена, а также с турнира снялись одни из лидеров в танцах на льду.

Вчера стало известно о том, что в Эстонии не выступит Михаил Коляда. Российский фигурист получил травму на тренировке, поэтому вместо него будет кататься Андрей Мозалёв, который на прошедшем чемпионате страны занял третье место.

В танцах на льду мы не увидим Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона. Пара решила поберечься перед Олимпиадой: чтобы не заразиться коронавирусом перед главным стартом четырёхлетия французы пропустят чемпионат Европы.

Состав участников от России на чемпионат Европы: Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова. Запасные: Елизавета Туктамышева, Майя Хромых. Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Евгений Семененко. Запасные: Пётр Гуменник, Александр Самарин. Пары: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова – Владимир Морозов. Запасные: Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Юлия Артемьева – Михаил Назарычев, Карина Акопова – Никита Рахманин. Танцы: Александра Степанова – Иван Букин, Диана Дэвис – Глеб Смолкин, Виктория Синицина – Никита Кацалапов. Запасные: Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Аннабель Морозов – Андрей Багин, Елизавета Шанаева – Девид Нарижный.