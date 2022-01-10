Темы дня

Спорт / Фигурное катание
10 января 2022, 10:01

Расписание трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию 2022

Фото: Александр Козик

Фото: Александр Козик

12 января в Таллине начинаются соревнования чемпионата Европы по фигурному катанию. Для спортсменов это будет решающий международный старт перед Олимпийскими играми в Пекине. Однако без неприятных сюрпризов не обошлось – в сборной России есть замена, а также с турнира снялись одни из лидеров в танцах на льду.

Вчера стало известно о том, что в Эстонии не выступит Михаил Коляда. Российский фигурист получил травму на тренировке, поэтому вместо него будет кататься Андрей Мозалёв, который на прошедшем чемпионате страны занял третье место.

В танцах на льду мы не увидим Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона. Пара решила поберечься перед Олимпиадой: чтобы не заразиться коронавирусом перед главным стартом четырёхлетия французы пропустят чемпионат Европы.

Состав участников от России на чемпионат Европы:

Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова. Запасные: Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.

Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Евгений Семененко. Запасные: Пётр Гуменник, Александр Самарин.

Пары: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова – Владимир Морозов. Запасные: Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Юлия Артемьева – Михаил Назарычев, Карина Акопова – Никита Рахманин.

Танцы: Александра Степанова – Иван Букин, Диана Дэвис – Глеб Смолкин, Виктория Синицина – Никита Кацалапов. Запасные: Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Аннабель Морозов – Андрей Багин, Елизавета Шанаева – Девид Нарижный.

12 января

12:45 – мужчины, короткая программа

19:40 – пары, короткая программа

13 января

12:10 – женщины, короткая программа

19:55 – пары, произвольная программа

14 января

12:55 – танцы, ритм-танец

18:55 - мужчины, произвольная программа

15 января

14:30 - танцы на льду, произвольный танец

19:25 – женщины, произвольная программа

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
10.01.2022, 11:35 / Политика
Назначен глава Академического района Екатеринбурга
10.01.2022, 11:26 / Общество
Свердловский оперштаб опубликовал график вакцинации от COVID-19 на 10 января
10.01.2022, 11:21 / Общество
В Екатеринбурге на 6,5 лет осуждён водитель, который насмерть сбил свою девушку
10.01.2022, 10:51 / Общество
В Екатеринбурге эвакуировали две школы
10.01.2022, 10:31 / Общество
В России вступил в силу закон об уголовном наказании для лихачей на дорогах