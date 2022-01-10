Расписание трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию 2022

12 января в Таллине начинаются соревнования чемпионата Европы по фигурному катанию. Для спортсменов это будет решающий международный старт перед Олимпийскими играми в Пекине. Однако без неприятных сюрпризов не обошлось – в сборной России есть замена, а также с турнира снялись одни из лидеров в танцах на льду.
Вчера стало известно о том, что в Эстонии не выступит Михаил Коляда. Российский фигурист получил травму на тренировке, поэтому вместо него будет кататься Андрей Мозалёв, который на прошедшем чемпионате страны занял третье место.
В танцах на льду мы не увидим Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона. Пара решила поберечься перед Олимпиадой: чтобы не заразиться коронавирусом перед главным стартом четырёхлетия французы пропустят чемпионат Европы.
Состав участников от России на чемпионат Европы:
Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова. Запасные: Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.
Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Евгений Семененко. Запасные: Пётр Гуменник, Александр Самарин.
Пары: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова – Владимир Морозов. Запасные: Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Юлия Артемьева – Михаил Назарычев, Карина Акопова – Никита Рахманин.
Танцы: Александра Степанова – Иван Букин, Диана Дэвис – Глеб Смолкин, Виктория Синицина – Никита Кацалапов. Запасные: Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Аннабель Морозов – Андрей Багин, Елизавета Шанаева – Девид Нарижный.
12 января
12:45 – мужчины, короткая программа
19:40 – пары, короткая программа
13 января
12:10 – женщины, короткая программа
19:55 – пары, произвольная программа
14 января
12:55 – танцы, ритм-танец
18:55 - мужчины, произвольная программа
15 января
14:30 - танцы на льду, произвольный танец
19:25 – женщины, произвольная программа