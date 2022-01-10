Европейская увертюра к Пекину: в Таллине стартует чемпионат Европы по фигурному катанию-2022

Камила Валиева - одна из дебютанток чемпионата Европы и главная надежда российской сборной на золотую награду. Время расписания - уральское. Фото: Александр Козик. Коллаж: Геннадий Богатырёв

12 января в Таллине стартует чемпионат Европы по фигурному катанию. Российская сборная имеет максимальное количество квот: по три в каждом из четырёх видов. «ОГ» рассказывает, когда следить за нашими спортсменами, какие перестановки произошли в команде и что означает снятие с турнира топового французского танцевального дуэта.

На удивление в преддверии чемпионата Европы особенно обсуждается не женская часть соревнований, а танцы на льду. Дело в том, что одна из самых сильных пар в мире – французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон от участия в турнире отказались. Фигуристы объясняют решение тем, что не хотят подвергать себя опасности заражения коронавирусом за несколько недель до Олимпиады.

С одной стороны, этот дуэт можно понять: за их плечами пять подряд выигранных чемпионатов Европы, и ещё один такой титул уже не столь принципиален для их карьеры. А вот Олимпийские игры совсем – другое дело. К Пхёнчхану четыре года назад французская пара подошла в статусе лидеров, но золотая медаль буквально ускользнула из их рук – в ритм-танце у партнёрши расстегнулось платье, выступить на должном уровне не получилось, и чемпионами стали канадцы. На этот раз Габриэла и Гийом не могут себе позволить проиграть по воле случая, пусть даже и связанного со здоровьем.

С другой стороны, чемпионат Европы в 2020 году (в 2021-м турнир не проводился) французы неожиданно проиграли Виктории Синициной и Никите Кацалапову, на чемпионат мира-2021 Пападакис/Сизерон не поехали, и там тоже победили россияне. Получается, очного противостояния между сильнейшими парами мира не было ровно два года, и не побоялись ли французы подпортить себе репутацию перед Играми, пусть и несколько сотых уступив нашим фигуристам?

Кроме Синициной/Кацалапова Россию в Таллине представят Александра Степанова/Иван Букин и Диана Дэвис/Глеб Смолкин.

В мужском одиночном катании Михаила Коляду в российской сборной заменит Андрей Мозалёв. По информации наставника спортсмена Татьяны Мишиной, Михаил подвернул стопу во время тренировки, уже находясь в Таллине. Любопытно, что Андрей Мозалёв на прошедшем чемпионате России завоевал бронзу и мог по спортивному принципу отобраться на международные старты, но исполком Федерации фигурного катания РФ решил, что Андрей пока не готов к такой ответственности, сделав выбор в пользу Евгения Семененко. Теперь шанс завоевать награды ЧЕ у Андрея появился. Также на турнире выступит действующий чемпион России Марк Кондратюк.

В парном катании всё стабильно – в Эстонию отправились три сильнейших наших дуэта: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Анастасия Мишина и Александр Галлямов (партнёр начинал карьеру в Екатеринбурге) – действующие чемпионы России и мира, но на турнире Старого Света эти фигуристы ещё не выступали.

И предстоящие соревнования будут интересны именно «разборками» между российскими дуэтами, первую часть эмоций мы, зрители, получили на чемпионате страны, надеемся увидеть столь же интересную борьбу и сейчас.

В женском одиночном катании пока всё спокойно, но ключевое слово «пока». Важно, в какой форме подойдут россиянки к таллинскому турниру, для них это уж точно будет генеральная репетиция перед Пекином: сможет ли Александра Трусова повторить чистый прокат с пятью четверными прыжками, сумеет ли Камила Валиева на первом для себя международном старте такого уровня совладать с нервами и удастся ли Анне Щербаковой прибавить, чтобы не уступить в техническом контенте соперницам. Напомним, что среди запасных значится уроженка Нижнего Тагила Майя Хромых.