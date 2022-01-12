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12 января 2022, 18:39

Женщины. Прямая трансляция. Короткая программа. Чемпионат Европы

Время уральское. Фото: Александр Козик. Коллаж: Геннадий Богатырёв

Время уральское. Фото: Александр Козик. Коллаж: Геннадий Богатырёв

В Таллине (Эстония) стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию. Завтра свои короткие программы представят женщины. России на турнире Старого Света представляют Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.

Трансляция начнётся в 12:10 по московскому времени.

Фото: Александр Козик

Камила Валиева (15 лет, родилась в Казани. Тренируется в «Самбо-70», отделение «Хрустальный», Москва).

  • Камила Валиева дебютировала на чемпионате России в прошлом сезоне, заняв второе место. В этом году Камила оказалась на голову сильнее своих соперниц и стала чемпионкой страны.
  • В начале своего первого сезона на взрослом уровне Камила стала обладательницей двух мировых рекордов – на турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy Камила в произвольной программе превзошла результат Александры Трусовой (166,62), набрав 174,31 балла, а по сумме побила рекорд Алёны Косторной (247,59), получив 249,24 балла.
  • На этапе Гран-при в Канаде Камиле Валиевой удалось обновить собственные рекорды – в произвольной программе она исполнила тройной аксель, два четверных тулупа и четверной сальхов. За свой прокат «Болеро» фигуристка получила 180,89 балла и в сумме – 265,08. Естественно, канадский этап Камила выиграла.
  • На Rostelecom Cup Камила обновила мировой рекорд в короткой программе (87,42), и в произвольной (185,29).
  • В арсенале Камилы – сразу несколько элементов ультра-си: тройной аксель, четверной тулуп и четверной сальхов.
  • Короткую программу Камила Валиева в этом сезоне катает под In Memoriam (Кирилл Рихтер), произвольную – «Болеро» (Морис Равель).
Фото: Александр Козик

Александра Трусова (17 лет, родилась в Рязани. Тренируется в «Самбо-70», отделение «Хрустальный», Москва).

  • Александра Трусова серебряный призёр прошедшего чемпионата страны. Также у этой фигуристки есть бронза чемпионата Европы (2020) и бронза чемпионата мира (2021).
  • В сентябре на контрольных прокатах в Челябинске Александра приземлила пять четверных прыжков. Однако перед Гран-при в Америке Трусова получила травму ноги и была вынуждена пропустить ещё один этап, из-за чего не прошла в финал мировой серии.
  • К чемпионату России Александра восстановилась, исполнила четыре четверных в произвольной программе и тройной аксель в короткой. Тройной аксель и четверной тулуп Саше не покорились – были допущены падения. Посмотрим, как сложится её прыжковая программа в Таллине.
  • Короткую программу Александра катает под музыку из кинофильма «Фрида»: Benediction And Dream by Elliot Goldenthal, performed by Lila Downs; Solo tu by Elliot Goldenthal; Alcoba Azul by Elliot Goldenthal.
Фото: Александр Козик

Анна Щербакова (17 лет, родилась в Москве. Тренируется в «Самбо-70», отделение «Хрустальный», Москва).

  • Анна – бронзовый призёр прошедшего чемпионата России, серебряный призёр чемпионата Европы (2020), чемпионка мира (2021).
  • В межсезонье Анна травмировала палец ноги, поэтому первую половину сезона она находилась в процессе восстановления четверных прыжков. На чемпионате России с единственного четверного – флипа – Анна упала.
  • В 2019 году на этапе Гран-при Skate America, впервые в истории женского одиночного катания, Анна исполнила в произвольной программе два четверных лутца, один из них в каскаде с тройным тулупом.
  • Короткую программу Анна Щербакова катает под композицию The Songs of Distant Earth Кирилла Рихтера. Произвольная программа Анны состоит из нескольких музыкальных фрагментов – Ruska by Apocalyptica, саундтрек к сериалу «Мастер и Маргарита» от Игоря Корнелюка, а также «Лакримоза» Моцарта в исполнении Дэвида Гарретта.
Областная газета Свердловской области
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