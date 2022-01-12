Женщины. Прямая трансляция. Короткая программа. Чемпионат Европы

Время уральское. Фото: Александр Козик. Коллаж: Геннадий Богатырёв

В Таллине (Эстония) стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию. Завтра свои короткие программы представят женщины. России на турнире Старого Света представляют Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.

Трансляция начнётся в 12:10 по московскому времени.

Фото: Александр Козик

Камила Валиева (15 лет, родилась в Казани. Тренируется в «Самбо-70», отделение «Хрустальный», Москва).

Камила Валиева дебютировала на чемпионате России в прошлом сезоне, заняв второе место. В этом году Камила оказалась на голову сильнее своих соперниц и стала чемпионкой страны.

В начале своего первого сезона на взрослом уровне Камила стала обладательницей двух мировых рекордов – на турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy Камила в произвольной программе превзошла результат Александры Трусовой (166,62), набрав 174,31 балла, а по сумме побила рекорд Алёны Косторной (247,59), получив 249,24 балла.

(166,62), набрав балла, а по сумме побила рекорд (247,59), получив балла. На этапе Гран-при в Канаде Камиле Валиевой удалось обновить собственные рекорды – в произвольной программе она исполнила тройной аксель, два четверных тулупа и четверной сальхов. За свой прокат «Болеро» фигуристка получила 180,89 балла и в сумме – 265,08. Естественно, канадский этап Камила выиграла.

и в сумме – Естественно, канадский этап Камила выиграла. На Rostelecom Cup Камила обновила мировой рекорд в короткой программе (87,42) , и в произвольной (185,29) .

, и в произвольной . В арсенале Камилы – сразу несколько элементов ультра-си: тройной аксель, четверной тулуп и четверной сальхов.

Короткую программу Камила Валиева в этом сезоне катает под In Memoriam (Кирилл Рихтер), произвольную – «Болеро» (Морис Равель).

Фото: Александр Козик

Александра Трусова (17 лет, родилась в Рязани. Тренируется в «Самбо-70», отделение «Хрустальный», Москва).

Александра Трусова серебряный призёр прошедшего чемпионата страны. Также у этой фигуристки есть бронза чемпионата Европы (2020) и бронза чемпионата мира (2021).

В сентябре на контрольных прокатах в Челябинске Александра приземлила пять четверных прыжков. Однако перед Гран-при в Америке Трусова получила травму ноги и была вынуждена пропустить ещё один этап, из-за чего не прошла в финал мировой серии.

К чемпионату России Александра восстановилась, исполнила четыре четверных в произвольной программе и тройной аксель в короткой. Тройной аксель и четверной тулуп Саше не покорились – были допущены падения. Посмотрим, как сложится её прыжковая программа в Таллине.

Короткую программу Александра катает под музыку из кинофильма «Фрида»: Benediction And Dream by Elliot Goldenthal, performed by Lila Downs; Solo tu by Elliot Goldenthal; Alcoba Azul by Elliot Goldenthal.

Фото: Александр Козик

Анна Щербакова (17 лет, родилась в Москве. Тренируется в «Самбо-70», отделение «Хрустальный», Москва).