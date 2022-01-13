Анастасия Мишина и Александр Галлямов с мировым рекордом лидируют на чемпионате Европы

Фото: Александр Козик

На чемпионате Европы по фигурному катанию короткие программы представили мужчины и спортивные пары. В обоих видах первые три места занимают российские спортсмены. В мужской части турнира лидером является Андрей МОЗАЛЁВ, в парном катании с мировым рекордом на первой позиции – Анастасия МИШИНА и Александр ГАЛЛЯМОВ.

На европейское первенство в Таллин отправились три очень сильные российские пары, вопрос был только в том, в какой форме они подошли к соревнованиям и чьи нервы окажутся крепче. Чемпионы Европы 2020 года Александра Бойковаи Дмитрий Козловский допустили серьёзную ошибку: партнёрша вместо тройного сальхова прыгнула только двойной. Баллы пары – 76,26.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов выглядели уверенно, однако без помарки тоже не обошлось – после выброса-риттбергера Евгения задела рукой лёд. Тем не менее их оценка всё равно оказалась очень высокой (81,58). Оставалось понять, удастся ли Анастасии Мишиной и Александру Галлямову обойти соперников. Сомнения были связаны с тем, что на тренировке фигурист появился с перебинтованной кистью руки. На прокат спортсмен вышел без повязки, а после безупречного исполнения всех элементов вопросов уже не осталось – они будут лидерами. Более того, пара установила новый мировой рекорд – 82,36, побив прежний результат однокомандников Бойковой и Козловского (82,34). Произвольные программы в этом виде будут представлены 15 января.

В мужском катании все наши участники продемонстрировали безошибочные прокаты, максимально приблизившись к рубежу в сто баллов (Андрей Мозалёв (99,76), Марк Кондратюк (99,06), Евгений Семененко (99,04)), поэтому судьба медалей будет решаться завтра, в произвольной программе.