Женщины. Прямая трансляция. Произвольная программа. Чемпионат Европы

В Таллине (Эстония) завершился чемпионат Европы по фигурному катанию. Только что решилась судьба медалей в соревновании у женщин. Чемпионкой Европы стала Камила Валиева (259,06), серебро у Анны Щербаковой (237,42), бронза у Александры Трусовой (234,36).

23:26 Камила Валиева получает за произвольную программу 168,61. Сумма - 259,06.

23:19 Время для "Болеро" Камилы Валиевой. Четверной сальхов есть! С тройного акселя Камила упала. Каскад четверной тулуп-тройной тулуп - здорово. Сольный тройной риттбергер есть. Четверной тулуп-ойлер-тройной сальхов со степ-аутом. Тройной лутц сольно - есть.

23:18 Луна получает за произвольную программу 131,72. Сумма - 207,97. В произвольной она уступила Екатерине Кураковой, но по сумме баллов занимает третье место.

23:11 На льду 22-летняя представительница Бельгии Луна Хендрикс.

На первом каскаде с лутцем Луна падает с тройного тулупа. Аксель - чисто. Сольный тройной флип - чисто. Аксель - чисто. С тройного флипа упала, он должен быть в тулупе. На следующем каскаде с тройным сальховым - степ-аут. Слишком много ошибок у Луны, она и сама всё понимает.

23:08 Оценка за произвольную - 159,23. Это второе место. 234,36 - сумма. Она на второй позиции после Анны Щербаковой.

23:02 На льду Александра Трусова. Саша, давай!

Напомним, произвольная Саши поставлена под саундтрек к кинофильму "Круэлла".

Четверной флип - есть! Четверной сальхов есть! Каскад двойной акесель - тройной тулуп. С четверного тулупа Саша упала. С четверного лутца Саша упала, он должен был быть в каскаде. Дальше каскад тройной лутц-ойлер-тройной сальхов. Каскад тройной лутц-тройной тулуп.

22:58 Вот это прокат, Аня! Как же эта фигуристка умеет собраться в нужный момент! Баллы за произвольную: 168,37. Сумма - 237,42. Конечно же, она лидирует.

22:52 А вот наступает кульминация. На льду действующая чемпионка мира - 17-летняя Анна Щербакова. Произвольная программа Анны состоит из нескольких музыкальных фрагментов – Ruska by Apocalyptica, саундтрек к сериалу «Мастер и Маргарита» от Игоря Корнелюка, а также «Лакримоза» Моцарта в исполнении Дэвида Гарретта.

Четверной флип - сделан! Каскад тройной флип - тройной тулуп есть. Двойной аксель сделан, ещё один. Сложнейший каскад тройной лутц-тройной риттбергер - есть! Тройной флип-ойлер-тройной сальхов сделан, сольный лутц - отлично.

22:46 На льду 19-летняя Екатерина Куракова, представляющая Польшу. Её программа поставлена под музыку из кинофильма "Огни рампы".

Первый каскад - тройной лутц-ойлер-тройной флип - отлично. Сольный лутц - сделан, двойной аксель тоже. Каскад тройной риттбергер-двойной тулуп есть. Ну что - отлично! Баллы - 137,26. Сумма - 204,73. Она первая на данный момент!

22:42 Да, очень жаль, что у Насти не задался прокат. За произвольную программу она получает 121,15. Сумма - 188,17, она вторая на данный момент.

22:38 Открывает выступления в сильнейшей группе участниц 19-летняя Анастасия Губанова, представляющая Грузию. Катается фигуристка под саундтрек к фильму "МЫ. Верим в любовь".

К сожалению, на первом каскаде тройной лутц-тройной тулуп Настя падает со второго прыжка. Сольные аксель, сальхов, риттбергер сделаны. В каскаде с тройным флипом - только одинарный тулуп.

22:27 Какой же сильный прокат, здорово! Оценка Екатерины Рябовой - 131,28. Сумма - 196,75. Она, конечно же, первая на данный момент.

22:22 Время для Екатерины Рябовой, она представляет Азербайджан. Музыка из мюзикла "Нотр-Дам-де-Пари".

Стартовый каскад тройной лутц-тройной тулп - хорошо, тройной сальхов. Без вопросов. Каскад двойной аксель-тройной тулуп - отлично, сольный лутц - есть.

22:21 Баллы Виктории Сафоновой - 122,34. Сумма - 185,41. Она вторая на данный момент.

22:14 На льду фигуристка из Белоруссии 18-летняя Виктория Сафонова. Музыкальный набор: Your heart is as black as night, Power.

Каскад тройной лутц-тройной тулуп - отлично, как и два сольных акселя подряд. Сольный флип сделан. Тройной лутц-ойлер-тройной сальхов - здорово. Сольный риттбергер тоже никаких вопросов не вызывает. Что касается исполнения программы в целом - ощущение, что она или устала, или зажата, но пластически Вика не дотягивает до выбранного музыкального материала. Хотя главное, что все прыжки выполнены без грубых ошибок, лишь один недокрут.

22:12 Баллы Алексеи Паганини всё равно будут высоки, но если бы не досадное падение, было бы больше. За произвольную судьи ставят фигуристке - 115,78. Сумма - 178,10.

22:07 Выступает 20-летняя Алексия Паганини из Швейцарии. И снова "Шехерезада" Римского-Корсакова.

Тройной лутц-тройной тулуп удались, тройной сальхов тоже, аксель отлично. Каскад из двух риттбергеров и тулупа - хорошо, каскад тройной сальхов-двойной тулуп - сделан. И... вот ещё одна фигуристка, которая падает на ровном месте. Что же такое.

22:06 Баллы Леи Серны - 108,84. Сумма - 171,00. Она третья на данный момент.

21:59 На льду 22-летняя француженка Леа Серна. Катается она под La Terre Vue Du Ciel, Dawn Of Faith.

Стартовый тройной флип - хорошо. Со следующего прыжка - тройного лутца фигуристка упала, на сальхове - степ-аут. Каскад аксель и только двойной тулуп. Каскад тройной лутц- двойной тулуп и двойной риттбергер с ошибкой. Тройной флип в каскаде только с одинарным тулупом.

Да, пока кроме Нины Петроковой никто из фигуристок не показывает чистых прокатов.

21:56 Баллы Николь Шотт из Германии за произвольную программу - 108,32. Сумма - 170,18.

21:51 Время для 25-летней немецкой фигуристки Николь Шотт. Её произвольная поставлена под композицию Rain, In Your Black Eyes Эцио Боссо.

Она начала с каскада тройной флип-двойной тулуп. Тройной флип с ошибкой, с риттбергера Николь упала. Во второй части - двойной аксель, тройной сальхов, каскад тройной сальхов-двойной тулуп. Все это сделано. Дорожка - третьего уровня.

21:48 Баллы Ольги Микутиной за произвольную программу - 103,85.164.01 в сумме. На данный момент она четвёртая.

21:41 Открывать выступления в следующей группе участниц предстоит 18-лентей Ольге Микутиной, представляющей Австрию. Она будет кататься под произведения Людовико Эйнауди.

Стартует Ольга с сольного тройного лутца, он сделан. Затем тройной флип. На каскаде двойной аксель-ойлер-тройной сальхов Ольга допустила степ-аут. Затем сольно она исполнила только двойной риттбергер. Дорожка шагов третьего уровня. Каскад тройной лутц-тройной тулуп - не получился второй прыжок. В каскаде с двойным акселем только двойной тулуп. Заходя на вращение Ольга упала, кажется, на ровном месте. Непонятно, что же случилось с фигуристкой, но сегодня явно не её день.

21:18 Баллы Элишки Бжезиновой за произвольную программу - 95,62. Сумма - 155,24. Она занимает девятое место на данный момент.

21:12 На льду 25-летняя представительница Чехии Элишка Бжезинова. Она катается под музыку Людовико Эйнауди.

Первый прыжок - тройной флип, он сделан хорошо. Каскад двойной аксль-двойной тулуп, вместо тройного тулупа. Далее только двойной лутц и бабочка вместо риттбергера. Каскад тройной лутц-двойной тулуп - удачно. Далее двойной сальхов-двойной аксель. Дорожка шагов третьего уровня. В финале бабочка вместо тройного тулупа. Вот и Элишка не может прийти в себя после такого неудачного выступления.

21:09 Да, у Эвы-Лотте не получилось такого убедительного проката, как у её соотечественницы. Кажется, какое-то время фигуристка не может прийти в себя, не понимая, почему случилось столько срывов. И конечно, плачет. Оценка эстонской спортсменки за произвольную программу - 112,48. Сумма - 171,64. Она вторая на данный момент.

21:05 На льду 18-летняя Эва-Лотте Кибус из Эстонии. Она будет кататься под композицию Shallow Леди Гаги и Брэдли Купера и I'll Never Love Again.

Начинает Эва с каскада тройной тулуп-двойной тулуп. Затем, увы, падение с тройного лутца. Риттбергер удачно, как и двойной аксель. Каскад тройной флип-ойлер-тройной сальхов исполнен хорошо. Дальше в каскаде только одинарный лутц.

21:03 Конечно, фигуристка расстроена, многое не получилось. Оценка за произвольную программу - 101,39. Сумма - 160,32. И она только пятая на данный момент.

20:56 Уже готова к произвольной 22-летняя Дженни Сааринен. Кататься она будет под Второй фортепианный концерт Сергея Рахманинова. Его мы сегодня уже слышали в программе Виктории Синициной и Никиты Кацалапова.

Каскад двойной аксель-тройной тулуп - есть. Затем лишь двойной сольный флип. Каскад двойной сальхов-двойной тулуп.

20:52 Ну что, у Нины на домашнем чемпионате Европы получилось прокататься так, чтобы её действительно запомнили, здорово. Как её поддерживают трибуны, и как рада она сама! Оценка за произвольную программу - 128,77. Сумма - 187,07. Конечно, она первая на данный момент.

20:47 Очередь 17-летней Нины Петрокиной из Эстонии. Она катается под инструментальную версию "Love Of My Life" Qween.

Первый каскад двойной аксель-тройной тулуп, следом каскад тройной лутц-ойлер-тройной сальхов - хорошо. Как и сольный лутц. Каскад тройной флип-двойной тулуп - без вопросов. Тройной риттбергер отлично, как и сольный тройной флип. В финале успешный двойной аксель.

20:45 Но обсуждать прыжки, когда катается это фигуристка, даже и не хочется. Всё-таки эта девушка наделена невероятным артистизмом, мы увидели настоящий спектакль на льду. Баллы Йозефин за произвольную программу - 106,06. Сумма - 164,30.

20:37 Открывать выступления предстоит26-летней Йозефин Тальегард из Швеции. И снова - Джокер, так полюбившийся многим на чемпионате мира.

Стартует Йозефин с каскада тройной-флип-двойной тулуп, затем каскад из тройного и двойного тулупов, а также двойного риттбергера. Чисто. Как и сольный тройной тулуп. Далее только двойной сальхов. Каскад тройной сальхов-двойной тулуп сделан, но с недокрутом. Аксель хорошо.

20:36 На разминке вторая группа участниц. Здесь будут кататься: Йозефин Тальегард из Швеции, Нины Петрокина и Эва-Лотта Кибус из Эстонии, Дженни Сааринен из Финляндии и Элишка Бжезинова из Чехии. Мария Пиредда из Италии с произвольной снялась.

20:31 Оценка британки - 104,67. Сумма - 161,74. Она занимает вторую позицию на данный момент.

20:24 Завершать выступления в этой группе предстоит 27-летней британке Наташе МакКей. Она катается под саундртек к фильму "8 океанов".

Со стартового тройного лутца девушка падает. Каскад тройной риттбергер-двойной тулуп сделан. Сольный риттбергер тоже удачно, как и двойной аксель. Каскад тройной сальхов-двойной тулуп - есть. Ещё один сольный сальхов - хорошо. Финальный прыжок - двойной аксель, он тоже исполнен успешно.

20:22 Оценка Александры Фейгин за произвольную программу - 98,78. Сумма - 155,56.

20:17 Время для19-летней Александры Фейгин из Болгарии. Мы увидим "Жар-птицу" Стравинского.

Фигуристка начинает с каскада из двух тройных тулупов, на сольном риттбергере ошибка на приземлении. С флипа девушка падает. Каскад риттбергер-тулуп-риттбергер сделан, но все прыжки двойные. Аксель и сольный трйоной сальхов - хорошо. Дорожка шагов - третьего уровня.

20:14 Несмотря на ошибки, кажется, девушка собой и своим выступлением довольна. 102,64 балла получает она за произвольную. Сумма - 159,18. Это пока второе место.

20:10 Выступает 24-летняя Ясмин Кимико Ямада из Швейцарии. Мы увидим ещё одно танго.

С первого прыжка - тройного лутца девушка падает. Каскад двойной аксель - тройной тулуп сделан хорошо. Сольный тройной флип с ошибкой на приземлении. Риттбергер - хорошо. Каскад аксель-ойлер-тройной сальхов сделан, на следующем сальхове допущена ошибка, Ясмин потеряла каскад.

20:08 Оценка Регины Шерманн за произвольную программу - 78,99. Сумма - 133,42. Пока она занимает последнюю позицию.

20:02 На льду 17-летняя Регина Шерманн из Венгрии. Её программа поставлена под саундтрек к фильму "Шерлок Холмс".

Начала Регина с успешного двойного акселя, а вот с тройного лутца упала. Затем падение с тройного риттбергера. Оба прыжка должны были идти в каскаде с двойными тулупами. Но следом Регина делает ещё один лутц, как раз цепляя к нему двойной тулуп. Каскад тройной риттбергер - ойлер - и только одинарный сальхов. Дальше снова падение - уже с сольного тройного тулупа. С ещё одним акселем фигуристка снова не справляется - бабочка. Дорожка шагов третьего уровня.

19:58 В 2019 году Лара Наки завершила чемпионат Европы на 29 месте, поэтому она уже в любом случае добилась прогресса. Сегодня её оценка за произвольную программу - 111,05. Сумма - 163,99. Она минимум - 23-я.

19:54 Время для 19-летней итальянской фигуристки Лары Наки Гутманн. И это ещё одна интерпретация "Шехерезады" Римского-Корсакова.

Стартовый риттбергер только в два оборота, флип сделан. Дорожка шагов второго уровня. С каскадом из двойного акселя и тулупа справилась, тройной лутц - хорошо. Каскад тройной сальхов-двойной тулуп сделан. Финальный прыжок - тулуп - успешно.

19:51 Конечно, не на такое катание рассчитывала и сама Александра Головкина, и её тренер Дэвид Ричардсон. Оценка спортсменки из Литвы за произвольную программу - 89,57. Сумма - 142,20.

19:46 Открывает сегодняшний день 23-летняя Александра Головкина из Литвы. Катается она под композицию "Stand By Me".

Начинает программу Александра с тройного риттбергера, он сделан хорошо, а вот на тройном флипе ошибка на приземлении. Далее падение с тройного сальхова, он должен был быть в каскаде. Лишилась Александра и следующей комбинации прыжков, вновь упав с тройного сальхова. Каскад из тройного и двойного тулупов сделан. В следующем каскаде фигуристка исполнила только одинарный аксель. Дорожку шагов засчитывают вторым уровнем.

19:38 Для разминки на лёд вышла первая группа участниц, в которой: Александра Головкина из Литвы, Лара Наки Гутманн из Италии, Регина Шерманн из Венгрии, Ясмин Кимико Ямада из Швейцарии, Александра Фейгин из Болгарии и Наташа МакКей из Великобритании.

Напомним, что всего в произвольную программу могли отобраться 24 спортсменки.

19:28 Добрый вечер всем любителям фигурного катания! Буквально через пару минут первая группа участниц чемпионата Европы уже выйдет на лёд, мы же пока расскажем - какой контент элементов ультра си заявили сегодня российские фигуристки.

Итак, Анна Щербакова традиционно в этом году собирается исполнять один четверной прыжок - флип. Камила Валиева запланировала четверной сальхов, тройной аксель, четверной тулуп в каскаде с тройным, каскад четверной тулуп - ойлер - тройной сальхов. Александра Трусова вновь попробует исполнить пять четверных прыжков: сольные флип, сальхов, тулуп, четверной лутц в каскаде с тройным тулупом, каскад четверной лутц - ойлер - тройной сальхов.