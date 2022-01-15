Марк Кондратюк стал чемпионом Европы по фигурному катанию

Фото: Александр Козик

В Таллине сегодня был разыгран ещё один комплект наград на чемпионате Европы по фигурному катанию. Лучших определили в мужском одиночном катании. Новым чемпионом стал россиянин Марк Кондратюк (286,56). Серебро у итальянца Даниэля Грассля (274,48), бронза у представителя Латвии Дениса Васильевса (272,08). Ещё два российских фигуриста Андрей Мозалёв (265,69) и Евгений Семененко (260) заняли четвёртое и пятое места.

Первым из этих спортсменов на лёд выходил участник из Латвии Денис Васильевс. Он всегда прекрасно готов с точки зрения представления программы, а вот с многооборотными прыжками были проблемы. Однако сегодня Денис Васильевс чисто выехал четверной сальхов, благодаря чему смог бороться за медали европейского первенства.

Вторым удивлением стало выступление Даниэля Грассля из Италии. Подряд он приземлил три самых сложных четверных прыжка – лутц, флип и риттбергер. После этого стало понятно, что россиянам придётся очень постараться, чтобы превзойти результат итальянского фигуриста.

И это получилось только у одного из представителей нашей страны – Марка Кондратюка. Он как раз не допустил ни единой ошибки в своей программы, показав невероятно эмоциональный прокат. Марк оказался сильнее своих соперников и по сумме баллов, и в произвольной программе.

У россиян Андрея Мозалёва и Евгения Семененко далеко не всё из задуманного получилось, вероятно, сказались нервы, ведь после короткой программы они занимали соответственно первое и третье места.