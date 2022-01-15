Виктория Синицина и Никита Кацалапов во второй раз в карьере выиграли чемпионат Европы

Виктория Синицина и Никита Кацалапов сумели защитить титул чемпионов Европы. Фото: Александр Козик

В Таллине (Эстония) на чемпионате Европы по фигурному катанию решилась судьба медалей в танцах на льду. Двукратными чемпионами Европы стали россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов (217,96). Ещё один дуэт из нашей страны Александра Степанова и Иван Букин (213,20)завоевали серебряные медали. Бронза у итальянцев Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (207,97).

Третья российская пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли итоговое седьмое место (186,61).

Итальянский дуэт Шарлен Гиньяри Марко Фаббри показали очень сильный прокат при исполнении произвольного танца (124,62), увеличив отрыв от ближайших конкурентов - испанцев Оливии Смарт и Адриана Диаса - почти на 10 баллов.

Следом выступали россияне Александра Степанова и Иван Букин. После ритм-танца этот дуэт уступал действующим чемпионами мира Виктории Синициной и Никите Кацалапову всего лишь балл, и в произвольном танце "Ромео и Джульетта" фигуристы были очень хороши, набрав 126,75 балла. Таким образом, Александра и Иван стали двукратными серебряными призёрами ЧЕ.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов выходили защищать титул чемпионов Европы. Начало сезона у этих спортсменов складывалось очень непросто из-за травмы партнёра. Пара даже вынуждена была сняться с произвольного танца на чемпионате России. Но к чемпионату Европы они подошли в полной боевой готовности, что и продемонстрировали в произвольном танце под музыку Сергея Рахманинова. Их оценка - 130,07.

Напомним, что свою первую победу на европейском уровне Виктория и Никита одержали в 2020 году, тогда на 14 сотых балла они оказались сильнее Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона. К слову, французы приняли решение пропустить нынешний чемпионат Европы из-за риска заразиться коронавирусом в преддверии Олимпиады.