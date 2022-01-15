Темы дня

Спорт / Фигурное катание
15 января 2022, 19:58

Виктория Синицина и Никита Кацалапов во второй раз в карьере выиграли чемпионат Европы

Виктория Синицина и Никита Кацалапов сумели защитить титул чемпионов Европы. Фото: Александр Козик

Виктория Синицина и Никита Кацалапов сумели защитить титул чемпионов Европы. Фото: Александр Козик

В Таллине (Эстония) на чемпионате Европы по фигурному катанию решилась судьба медалей в танцах на льду. Двукратными чемпионами Европы стали россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов (217,96). Ещё один дуэт из нашей страны Александра Степанова и Иван Букин (213,20)завоевали серебряные медали. Бронза у итальянцев Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (207,97). 

Третья российская пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли итоговое седьмое место (186,61). 

Итальянский дуэт Шарлен Гиньяри Марко Фаббри показали очень сильный прокат при исполнении произвольного танца (124,62), увеличив отрыв от ближайших конкурентов - испанцев Оливии Смарт и Адриана Диаса - почти на 10 баллов.  

Следом выступали россияне Александра Степанова и Иван Букин. После ритм-танца этот дуэт уступал действующим чемпионами мира Виктории Синициной и Никите Кацалапову всего лишь балл, и в произвольном танце "Ромео и Джульетта" фигуристы были очень хороши, набрав 126,75 балла. Таким образом, Александра и Иван стали двукратными серебряными призёрами ЧЕ. 

Виктория Синицина и Никита Кацалапов выходили защищать титул чемпионов Европы. Начало сезона у этих спортсменов складывалось очень непросто из-за травмы партнёра. Пара даже вынуждена была сняться с произвольного танца на чемпионате России. Но к чемпионату Европы они подошли в полной боевой готовности, что и продемонстрировали в произвольном танце под музыку Сергея Рахманинова. Их оценка - 130,07

Напомним, что свою первую победу на европейском уровне Виктория и Никита одержали в 2020 году, тогда на 14 сотых балла они оказались сильнее Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона. К слову, французы приняли решение пропустить нынешний чемпионат Европы из-за риска заразиться коронавирусом в преддверии Олимпиады. 

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
16.01.2022, 17:44 / Общество
В начале недели в Свердловской области будут морозы до -30 °C
16.01.2022, 16:32 / Спорт
"Уралочка" вновь уступила "Тулице"
16.01.2022, 15:27 / Общество
В пределах одного километра трассы Пермь — Екатеринбург произошло три ДТП с большегрузами
16.01.2022, 14:15 / Общество
Последствия снегопадов на дорогах Свердловской области убирают 336 машин
16.01.2022, 13:15 / Общество
В Свердловской области выявили четыре случая заражения штаммом "омикрон"