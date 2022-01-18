Российские фигуристы в Таллине выбили страйк

Фото: Александр Козик

В Эстонии завершился чемпионат Европы по фигурному катанию. Это были последние соревнования для наших спортсменов перед грядущей Олимпиадой. И результат европейского турнира очень обнадёживает: четыре золотых, три серебряных и две бронзовые медали. Но значит ли это, что успех в Пекине российским фигуристам уже обеспечен?

В танцах россияне сделали серьёзную заявку

В танцах на льду из-за отсутствия одной из сильнейших пар мира – французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона, конечно, пропала главная интрига, но ни в коем случае не интерес к этой части турнира.

Во-первых, было очень важно знать, в какой форме перед Играми находится первая российская пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Партнёра беспокоила травма спины, из-за чего дуэт снялся с произвольного танца на чемпионате России. В Таллин они приехали свежими, намёков на проблемы со здоровьем не было, а вот желания выступать и заслуженно второй раз в карьере примерить на себя титул чемпионов Европы – более чем достаточно. Никита Кацалапов был, кажется, даже слишком эмоционален, что ему несвойственно. Но на ювелирную точность исполнения элементов это, к счастью, не повлияло.

Фото: Александр Козик

Во-вторых, в ритм-танце очень близко к лидерам подобралась ещё одна российская пара Александра Степанова и Иван Букин - разница всего 1,44 балла. В итоге они тоже во второй раз завоевали серебро, но главное – в преддверии Игр они чуть ли не впервые обошли по баллам основных соперников. Имеются в виду даже не европейские фигуристы (они как раз, помимо Пападкис/Сизерона, всё-таки в лиге рангом ниже), а североамериканские пары.

Предлагаем сравнить баллы наших дуэтов (на ЧЕ они оказались самыми высокими за весь сезон) и оценки главных конкурентов из других стран на их лучших стартах, чтобы увидеть расклад перед Пекином. 1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция). Ритм-танец 89,08. Произвольный танец 132,17. 2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия). Ритм-танец 87,89. Произвольный танец 130,07. 3. Александра Степанова/Иван Букин (Россия). Ритм-танец 86,45. Произвольный танец 126,75. 4. Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США). Ритм-танец 86,02. Произвольный танец 125,68. 5. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада). Ритм-танец 85,65. Произвольный танец 125,32. 6. Мэдисон Хаббел/Закари Донохью (США). Ритм-танец 84,79. Произвольный танец 125,96.

Уже сегодня нет сомнений, что медали ОИ разыграет именно эта шестёрка. Однако, как видите, плотность результатов по сезону невероятная. Стоит какой-либо паре допустить даже одну помарку, и соперники не упустят свой шанс.

К главным соперникам на Играх добавился итальянец Грассль

Зрители с момента, когда Алексей Ягудин и Евгений Плющенко завершили спортивную карьеру, уже привыкли, что если в стартовом листе нет представителей США и Японии – мужской турнир смотреть откровенно скучновато. Европейцы всё никак не могли выйти на нужный уровень. Нынешний чемпионат Европы как раз стал границей – между «до» и «после». И отнюдь не только силами россиян, что тоже любопытно.

Хотя после короткой программы три первые позиции захватили именно представители нашей страны - Андрей Мозалёв (который получил шанс выступить в Таллине из-за травмы Михаила Коляды), Марк Кондратюк и Евгений Семененко – с отрывом меньше чем в балл друг от друга. Но этот успех ещё нужно было подтвердить в произвольной программе.

В решающий день соперники россиян показали, как умеют бороться за медали. Безусловное открытие этого чемпионата – представитель Латвии Денис Васильевс. Он удивил всех, включая собственного тренера – в прошлом серебряного призёра Игр Стефана Ламбьеля. Нет, о том, что Денис один из самых талантливых и артистичных катальщиков в мире мы знали. Не ожидали, что он сможет так исполнить четверной сальхов, ведь многооборотные прыжки всегда были его слабым местом. Всегда, да не в олимпийский сезон. И бронза чемпионата Европы – более чем заслуженная награда для этого фигуриста.

Следом на лёд вышел итальянец Даниэль Грассль. Перед стартом ЧЕ основной успех сборной Италии связывали с другим одиночником – Маттео Риццо. На ключевых турнирах прошлых сезонов Маттео всегда был на шаг впереди Грассля. Но перед ЧЕ Маттео заявил, что у него проблемы с коньками, и участвовать в турнире он не сможет.

Даниэль на чемпионате Европы два года назад добирался до четвёртой позиции, мог остановиться на ней и сейчас… если бы не исполнил самый сложный на турнире контент: четверные лутц, флип и риттбергер. Перед Играми россиянам после такой заявки Грассля есть о чём задуматься. А пока аплодируем стоя серебряному призёру чемпионата Европы.

На Андрея Мозалёва и Евгения Семененко повлияли то ли чистейшие прокаты конкурентов, то ли излишняя ответственность после лидерства в короткой программе. Только вот в произвольной оба будто «рассыпались». Было ощущение, что не справится с нервами и последний наш претендент на медаль – Марк Кондратюк. Но этот фигурист недаром в декабре завоевал титул чемпиона страны: он не отдал ни балла, показав не просто очень техничное катание, а моноспектакль. Напомним, произвольная программа Марка поставлена под музыку из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда».

Фото: Александр Козик

Чудо-женщина Трусова, Аватар Валиева и Ангел Щербакова. До них не дотянуться

Побывав на соревнованиях по фигурному катанию в самых разных городах России и за её пределами, знаем наверняка – в день, когда выступают российские фигуристки, творится что-то невероятное. Спекулянты сбывают билеты за баснословные деньги (в Саранске и вовсе продавали одно и то же место нескольким людям), а на арену пытаются пробиться даже те, кто никогда не следил за фигурным катанием. Теперь эту атмосферу прочувствовал и Таллин.

Но прав ли был тот, кто заранее повесил все три медали на шеи подопечных Этери Тутберидзе? Нет, лёд скользкий. Болельщики помнят провал Алины Загитовой на чемпионате мира, как и слёзы Александры Трусовой после многочисленных падений на ЧР два года назад, теперь вот видели падение Анны Щербаковой с каскада тройной лутц-тройной риттбергер. Это отбросило действующую чемпионку мира на четвёртое место по итогам короткой программы.

Безошибочно в первый день откаталась только Камила Валиева, обновив мировой рекорд. Александра Трусова тоже могла избежать падения, но она не оставляет надежды приземлить тройной аксель, который пока ей так и не покорился. «Русская ракета» после короткой программы была третьей.

На втором месте в первый день оказалась бельгийка Луна Хендрикс. Это не было большой неожиданностью, ведь на Гран-при в Турине в ноябре Луна уже завоёвывала бронзу. Но было ясно: в произвольной программе россиянки постараются сделать невозможное, чтобы не отдать пьедестал.

Так оно и случилось. Анна Щербакова показала лучший прокат в сезоне, выехав четверной флип. Александра Трусова, несмотря на травму, намеревалась исполнить пять четверных прыжков – приземлить удалось два. Интересно, что от старта к старту фигуристка не прыгает самый простой из квадов – тулуп. Судя по всему, в программе он стоит не на своём месте, главное, чтобы тренерский штаб изменил ситуацию перед Играми.

Фото: Александр Козик

Камила Валиева пусть и не была идеальна – падение с тройного акселя, недокрут на одном из четверных тулупов, но глядя на реакцию спортсменки и тренеров, создалось впечатление, что это не больше, чем досадное стечение обстоятельств, небольшой холодный душ перед главным стартом в жизни.

Чудо-женщина, Аватар и Ангел – образы, которые выбрали наши фигуристки для показательных номеров. Точное попадание в каждом случае. Про всех трёх говорят, будто они с другой планеты. Все три россиянки являются рекордсменками, исполнившими определённый элемент впервые в истории женского катания.

Если они не будут ошибаться, до них действительно на сегодняшний день не дотянуться никому в мире. А вот кто из них достойнее победить на Олимпиаде, не знает, пожалуй, даже их тренер. Тоже, кстати, не с нашей орбиты.

Победители и призёры Чемпионкой Европы стала Камила Валиева (259,06). Серебро у Анны Щербаковой (237,42), бронза у Александры Трусовой (234,36) В соревновании пар россияне заняли весь пьедестал: золото у Анастасии Мишиной и Александра Галлямова (239,82), серебро завоевали Евгения Тарасова и Владимир Морозов (236,43), бронза у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского (227,23) В танцах на льду победили россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов (217,96). Ещё один наш дуэт Александра Степанова и Иван Букин (213,20)завоевали серебряные медали. Бронза у итальянцев Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (207,97). Новым чемпионом стал россиянин Марк Кондратюк (286,56). Серебро у итальянца Даниэля Грассля (274,48), бронза у представителя Латвии Дениса Васильевса (272,08).