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29 января 2022, 15:31

Евгений Куйвашев поздравил уральских фигуристкок, ставших 20-кратными чемпионками России

команда "Юность"

В произвольной уралочки смогли вырвать победу с разницей в 0,63 балла и 20-й раз подряд стать чемпионами. Фото: Instagram СК "Юность"

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил команду "Юность". Она стала 20-кратным чемпионом России.

"Накануне вечером наши девушки стали 20-кратными чемпионками России по синхронному катанию на коньках", — сообщил глава региона в Instagram.

Ранее информация о завершении выступлений команд-юниоров на чемпионате и первенстве России по синхронному катанию на коньках в Йошкар-Оле появилась на странице СК "Юность" в соцсетях. Сообщалось, что в короткой программе уралочки уступили питерской команде "Санрайз-1" 0,18 балла. А вот в произвольной смогли вырвать победу с разницей в 0,63 балла и 20-й раз подряд стать чемпионами.

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Областная газета Свердловской области

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