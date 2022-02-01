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Спорт / Фигурное катание
1 февраля 2022, 11:37

Полное расписание соревнований по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине

Фото: Александр Козик

Фото: Александр Козик

Совсем скоро в Пекине стартуют зимние Олимпийские игры. В первый же день главного турнира четырёхлетия начнутся соревнования командного турнира по фигурному катанию. Представляем полное расписание трансляций этого вида спорта.

Состав сборной России по фигурному катанию:

Женщины: Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова.

Запасные: Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.

Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Евгений Семененко.

Запасные: Пётр Гуменник, Михаил Коляда.

Спортивные пары: Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Запасные: Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Юлия Артемьева и Михаил Назарычев.

Танцы на льду: Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

Запасные: Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Аннабель Морозова и Андрей Багин, Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный.

Расписание (время московское)

КОМАНДНЫЙ ТУРНИР

4 февраля.

4:55 Мужчины, короткая программа

6:35 Танцы на льду, ритм-танец

8:15 Спортивные пары, короткая программа

6 февраля.

4:30 Женщины, короткая программа

6:50 Мужчины, произвольная программа

7 февраля.

4:15 Спортивные пары, произвольная программа

5:30 Танцы на льду, произвольный танец

6:35 Женщины, произвольная программа

ЛИЧНЫЙ ТУРНИР

8 февраля

4:15 Мужчины, короткая программа

10 февраля

4:30 Мужчины, произвольная программа

12 февраля

14:00 Танцы на льду, ритм-танец

14 февраля

4:15 Танцы на льду, произвольный танец

15 февраля

13:00 Женщины, короткая программа

17 февраля

13:00 Женщины, произвольная программа

18 февраля

13:30 Спортивные пары, короткая программа

19 февраля

14:00 Спортивные пары, произвольная программа

Областная газета Свердловской области

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