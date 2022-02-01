Полное расписание соревнований по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине

Фото: Александр Козик

Совсем скоро в Пекине стартуют зимние Олимпийские игры. В первый же день главного турнира четырёхлетия начнутся соревнования командного турнира по фигурному катанию. Представляем полное расписание трансляций этого вида спорта.

Состав сборной России по фигурному катанию:

Женщины: Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова.

Запасные: Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.

Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Евгений Семененко.

Запасные: Пётр Гуменник, Михаил Коляда.

Спортивные пары: Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Запасные: Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Юлия Артемьева и Михаил Назарычев.

Танцы на льду: Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

Запасные: Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Аннабель Морозова и Андрей Багин, Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный.