Полное расписание соревнований по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине

Совсем скоро в Пекине стартуют зимние Олимпийские игры. В первый же день главного турнира четырёхлетия начнутся соревнования командного турнира по фигурному катанию. Представляем полное расписание трансляций этого вида спорта.
Состав сборной России по фигурному катанию:
Женщины: Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова.
Запасные: Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.
Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Евгений Семененко.
Запасные: Пётр Гуменник, Михаил Коляда.
Спортивные пары: Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Запасные: Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Юлия Артемьева и Михаил Назарычев.
Танцы на льду: Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Запасные: Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Аннабель Морозова и Андрей Багин, Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный.
Расписание (время московское)
КОМАНДНЫЙ ТУРНИР
4 февраля.
4:55 Мужчины, короткая программа
6:35 Танцы на льду, ритм-танец
8:15 Спортивные пары, короткая программа
6 февраля.
4:30 Женщины, короткая программа
6:50 Мужчины, произвольная программа
7 февраля.
4:15 Спортивные пары, произвольная программа
5:30 Танцы на льду, произвольный танец
6:35 Женщины, произвольная программа
ЛИЧНЫЙ ТУРНИР
8 февраля
4:15 Мужчины, короткая программа
10 февраля
4:30 Мужчины, произвольная программа
12 февраля
14:00 Танцы на льду, ритм-танец
14 февраля
4:15 Танцы на льду, произвольный танец
15 февраля
13:00 Женщины, короткая программа
17 февраля
13:00 Женщины, произвольная программа
18 февраля
13:30 Спортивные пары, короткая программа
19 февраля
14:00 Спортивные пары, произвольная программа