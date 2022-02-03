Олимпийские игры-2022. Командный турнир. Фигурное катание. Короткая программа. Прямая трансляция

Фото: Александр Козик

В первый официальный день зимних Олимпийских игр в Пекине – 4 февраля – стартует командный турнир в фигурном катании. Первыми на лёд со своими короткими программами выйдут представители мужского одиночного катания, танцев на льду и спортивных пар.

Трансляция начнётся в 4:55 по московскому времени.

В коротких программах российскую сборную представят: Марк Кондратюк, Камила Валиева, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Расписание трансляций первого дня командного турнира 4:55 Мужчины, короткая программа 6:35 Танцы на льду, ритм-танец 8:15 Спортивные пары, короткая программа

Командные турниры в фигурном катании – относительно новый формат. К примеру, первый чемпионат мира был проведён ещё в 1896-м, тогда соревновались только мужчины. Командные же соревнования появились почти через 100 лет – в 1997 году был создан коммерческий турнир «Japan Open», куда приглашались популярные спортсмены из Японии и других стран.

С 2009 года эти соревнования стали называться командным чемпионатом мира (не теряя коммерческого статуса) и проводиться под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Турнир проходит в Японии, раз в два года.

Формат так полюбился спортсменам и зрителям, что с 2014 года в олимпийской программе фигурного катания тоже есть командный вид.

Регламент командного турнира В олимпийском командном турнире принимают участие десять сильнейших сборных согласно квалификационному рейтингу ISU, которые завоевали олимпийские лицензии как минимум в трёх видах программы. По итогам короткой программы в финал (произвольные программы) проходят пять лучших сборных. Командный турнир состоит из квалификационного и финального этапов, разделённых на традиционные для фигурного катания короткую и произвольную программы. В турнире от страны принимают участие по одному представителю во всех четырёх видах.

За первое место в каждом из этапов начисляется десять очков, за второе – девять, за третье – восемь очков и так далее.

Странам разрешается делать до двух замен между короткой и произвольной программами.

В Сочи в 2014-м году фигуристы сборной России завоевали золото (Юлия Липницкая, Евгений Плющенко, Татьяна Волосожар/Максим Траньков, Ксения Столбова/Фёдор Климов, Елена Ильиных/Никита Кацалапов, Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв). Серебро тогда досталось сборной Канады, бронза – США.

В Пхёнчхане в 2018 году наша сборная по фигурному катанию завоевала серебряные медали (Михаил Коляда, Евгения Медведева, Алина Загитова, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья Забияко/Александр Энберт, Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв). Золото завоевала команда Канады, бронзу – США.

В этом году в командном турнире принимают участие следующие сборные:

1. ROC

2. Канада

3. Китай

4. Чехия

5. Грузия

6. Германия

7. Италия

8. Япония

9. Украина

10. США

Однако сразу оговоримся, что немецкий фигурист Нолан Зегерт сдал положительный тест на коронавирус. Это значит, что он не сможет выступить с партнёршей Минервой Фабиенн Хазе в соревновании спортивных пар, а запасного дуэта в Германии на командный турнир нет.