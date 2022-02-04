Десятку российским фигуристам на Олимпиаде выбить пока не удалось

Пока неизвестно - будут ли Анастасия Мишина и Александр Галлямов представлять сборную в произвольной программе. Но если да, там они смогут взять у китайцев реванш Фото: Олимпийский комитет России

4 февраля в Пекине открыли XXIV зимнюю Олимпиаду. Торжественная церемония традиционно считается отправной точкой Игр, хотя соревнования уже начались. На пекинский лёд вышли представители мужского одиночного катания, танцев на льду и спортивных пар. Девять баллов в копилку сборной принесли Анастасия МИШИНА и Александр ГАЛЛЯМОВ. За Александра на этой Олимпиаде мы болеем особенно, ведь именно в Екатеринбурге он начинал свою карьеру. «Облгазета» рассказывает о самом интересном, что уже случилось в Пекине.

Организаторы этих Игр не поскупились и решили растянуть соревнования по фигурному катанию на протяжении всей Олимпиады – с 4 по 20 февраля, в последний официальный день Игр победители и призёры выступят с показательными номерами.

Что касается командных турниров в фигурном катании, то это относительно новый формат. Первые подобные соревнования появились в 1997-м – это был коммерческий турнир Japan Open, куда приглашались популярные спортсмены из Японии и других стран. С 2009 года эти соревнования стали называться командным чемпионатом мира (не теряя коммерческого статуса) и проводиться под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

Формат так полюбился спортсменам и зрителям, что с 2014 года в олимпийской программе фигурного катания тоже есть командный вид. И первыми чемпионами в этой дисциплине стали как раз россияне: в Сочи, напомним, большой вклад в победу внесла уроженка Екатеринбурга Юлия Липницкая.

В Пхёнчхане в 2018 году команда России смогла подняться на вторую ступеньку пьедестала – на той Олимпиаде сильнее оказалась сборная Канады.

И конечно, для нашей страны принципиально важно взять в Пекине реванш, поэтому и состав на короткую программу мы заявили сильнейший: действующие чемпионы страны и Европы в одиночном катании Камила Валиева и Марк Кондратюк, чемпионы Европы и мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также чемпионы страны, Европы и мира – спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Первому честь команды ROC предстояло защищать 18-летнему Марку Кондратюку. Было довольно тревожно, поскольку все участники первой разминки допустили серьёзные ошибки, а россиянину нужно было открывать выступления во второй группе. Но Марк доказал, что не случайно за его спиной уже столько титулов: в ключевой момент он умеет собираться и выдавать чистые прокаты. Что и произошло. За короткую программу Марк Кондратюк получил 95,81 балла и заработал для команды восемь очков, уступив только опытному японцу Шоме Уно (105,46) и чемпиону мира Нэйтану Чену (111,71), которому не хватило всего лишь одной десятой балла до мирового рекорда.

В танцах на льду Виктории Синициной и Никите Кацалапову достался заключительный стартовый номер. С одной стороны, им не привыкать. С другой, выступать приходилось, уже зная баллы основных конкурентов, – а это американский дуэт Мэдиссон Хаббел и Закари Донохью. По сезону россияне обходили пару из США, но… на дорожке шагов, прямо перед судьями, Никита Кацалапов на секунду потерял равновесие. Да, опыт подсказал ему, что ошибку надо обыграть, но уж слишком близко были арбитры, чтобы не заметить такую оплошность. В итоге наш дуэт уступил соперникам 1,51 балла. Хуже всего, что эта даже не ошибка, а недоразумение, может сыграть на отношение судей уже в индивидуальных соревнованиях. А в командном Виктория и Никита принесли сборной ROC девять баллов.

В соревновании спортивных пар явными фаворитами на лёд выходили именно россияне – Анастасия Мишина и Александр Галлямов. За последние два сезона они выиграли все возможные титулы, и уже обходили на чемпионате мира главных иностранных соперников – китайскую пару Суй Вэньцзин / Хань Цун.

В командном турнире первыми на лёд вышли именно китайцы – катались они мощно, очень собранно, но безошибочно ли? Придраться было к чему, однако судьи предпочли этого не делать, поставив хозяевам льда баллы, с которыми они даже побили мировой рекорд (его, напомним, Мишина и Галлямов установили на чемпионате Европы: 82,83 у китайского дуэта против 82,36 у россиян).

К слову, сами Анастасия и Александр тоже превзошли свои таллинские баллы – за короткую программу судьи поставили им 82,64. Но, как видите, чтобы обойти китайцев, этого не хватило. После объявления оценок команда ROC в зоне «kiss and cry» прибывала в отнюдь не лёгком недоумении. Зато теперь наши спортсмены знают, к чему готовиться на индивидуальном турнире – быть на голову выше таких соперников недостаточно, запас надо увеличивать. И мы верим, что Анастасии Мишиной и Александру Галлямову это удастся, тем более что у Александра – уральский, крепкий характер. Он родился в Березниках, а карьеру начинал в Екатеринбурге, в спортивной школе «Юность».

Впереди у российской сборной выступление в женском одиночном катании, где, по предварительной информации, выступит Камила Валиева – начало 6 февраля в 6:30 по уральскому времени. Следом в 8:50 – произвольная программа у мужчин. Завершать выступления в командном турнире фигуристы будут 7 февраля (6:15 – спортивные пары, произвольная программа, 7:30 – танцы на льду, произвольный танец, 8:35 – женщины, произвольная программа).

Регламент командного турнира В олимпийском командном турнире принимают участие десять сильнейших сборных согласно квалификационному рейтингу ISU.

сильнейших сборных согласно квалификационному рейтингу ISU. Командный турнир состоит из квалификационного и финального этапов, разделённых на традиционные для фигурного катания короткую и произвольную программы. В турнире от страны принимают участие по одному представителю во всех четырёх видах.

В финальный этап (произвольную программу) проходят пять стран.

стран. За первое место в каждом из этапов начисляется десять очков, за второе – девять, за третье – восемь очков и так далее.

Странам разрешается делать до двух замен между короткой и произвольной программами.