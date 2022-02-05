Олимпийские игры-2022. Женщины. Короткая программа. Командный турнир. Фигурное катание. Прямая трансляция

6 февраля в Пекине продолжится борьба за медали на олимпийском командном турнире по фигурному катанию. После первого дня лидерство захватила сборная США, команда ROC – на второй позиции, на третьем месте – Китай. Теперь пришёл черёд женского одиночного катания: от российской сборной выступит Камила Валиева. Сразу после девушек с произвольными программами выступят участники мужского одиночного турнира.
Трансляция начнётся в 4:30 по московскому времени.
Первый день турнира – 4 февраля – открывали представители мужского одиночного катания. Участник российской сборной – Марк Кондратюк – показал отличное катание, заняв третье место по итогам короткой программы. Он набрал 95,81 балла и принёс команде 8 баллов.
Далее был ход за танцорами – Виктория Синицина и Никита Кацалапов набрали 9 очков с 85,05 баллами, уступив только американцам.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов безошибочно исполнили свою короткую программу, но уступили пару десятых балла хозяевам турнира – китайскому дуэту. Россияне добавили в копилку команды ещё 9 баллов, улучшив свой собственный предыдущий результат – 82,64.
Камила ВАЛИЕВА (15 лет, родилась в Казани. Тренируется в «Самбо-70», отделение «Хрустальный», Москва).
- В начале нынешнего сезона Камила стала обладательницей двух мировых рекордов – на турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy Камила в произвольной программе превзошла результат Александры Трусовой (166,62), набрав 174,31 балла, а по сумме побила рекорд Алёны Косторной (247,59), получив 249,24 балла.
- На этапе Гран-при в Канаде Камиле Валиевой удалось обновить собственные рекорды – в произвольной программе она исполнила тройной аксель, два четверных тулупа и четверной сальхов. За свой прокат «Болеро» фигуристка получила 180,89 балла и в сумме – 265,08. Естественно, канадский этап Камила выиграла.
- На Rostelecom Cup Камила обновила мировой рекорд в короткой программе (87,42), и в произвольной (185,29).
- На чемпионате России в Санкт-Петербурге Камила оказалась безоговорочным лидером. Затем она закрепила успех на чемпионате Европы в Таллине. Короткую программу на ЧЕ Камила выиграла с мировым рекордом – 90,45.
- В арсенале Камилы – сразу несколько элементов ультра-си: тройной аксель, четверной тулуп и четверной сальхов.
- Короткую программу Камила Валиева в этом сезоне катает под In Memoriam (Кирилл Рихтер), произвольную – «Болеро» (Морис Равель).
Расписание соревнований командного турнира 6 февраля (МСК)
4:30 Женщины, короткая программа
6:50 Мужчины, произвольная программа
Регламент командного турнира
В олимпийском командном турнире принимают участие десять сильнейших сборных согласно квалификационному рейтингу ISU, которые завоевали олимпийские лицензии как минимум в трёх видах программы. По итогам короткой программы в финал (произвольные программы) проходят пять лучших сборных.
- Командный турнир состоит из квалификационного и финального этапов, разделённых на традиционные для фигурного катания короткую и произвольную программы. В турнире от страны принимают участие по одному представителю во всех четырёх видах.
- За первое место в каждом из этапов начисляется десять очков, за второе – девять, за третье – восемь очков и так далее.
- Странам разрешается делать до двух замен между короткой и произвольной программами.
- В Сочи в 2014-м году фигуристы сборной России завоевали золото (Юлия Липницкая, Евгений Плющенко, Татьяна Волосожар/Максим Траньков, Ксения Столбова/Фёдор Климов, Елена Ильиных/Никита Кацалапов, Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв). Серебро тогда досталось сборной Канады, бронза – США.
- В Пхёнчхане в 2018 году наша сборная по фигурному катанию завоевала серебряные медали (Михаил Коляда, Евгения Медведева, Алина Загитова, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья Забияко/Александр Энберт, Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв). Золото завоевала команда Канады, бронзу – США.