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6 февраля 2022, 19:38

Олимпийские игры-2022. Женщины. Танцы. Пары. Произвольная программа. Финал командного турнира. Фигурное катание. Прямая трансляция

Фото: Александр Козик

Фото: Александр Козик

7 февраля решится судьба первых медалей в фигурном катании – победителей и призёров определят в командном турнире. В финальный день с произвольными программами на пекинский лёд выйдут участники соревнований спортивных пар, танцев на льду и женского одиночного катания. Перед заключительной стадией команда ROC находится на лидирующей позиции, второе место занимает США, на третьем месте – Япония.

Трансляция начнётся в 4:15 по московскому времени.

Капитан команды ROC Никита Кацалапов уже объявил, что в произвольном танце выступит он и его партнёрша Виктория Синицина. Также стало известно, что и других замен в сборной не будет: завтра на лёд выйдут Камила Валиева и дуэт Анастасия Мишина и Александр Галлямов

Фото: Александр Козик
Фото: Александр Козик

Расписание финального дня командного турнира – 7 февраля (МСК)

4:15 Спортивные пары, произвольная программа

5:30 Танцы на льду, произвольный танец

6:35 Женщины, произвольная программа

Так выглядит общий зачёт командного турнира перед финальным днём соревнований

НаканунеКамила Валиева в короткой программе победила и принесла сборной ROC 10 баллов, Марк Кондратюк в произвольной программе занял второе место, добавив к общему результату девять баллов. 

Регламент командного турнира

В олимпийском командном турнире принимают участие десять сильнейших сборных согласно квалификационному рейтингу ISU, которые завоевали олимпийские лицензии как минимум в трёх видах программы. По итогам короткой программы в финал (произвольные программы) проходят пять лучших сборных.

  • Командный турнир состоит из квалификационного и финального этапов, разделённых на традиционные для фигурного катания короткую и произвольную программы. В турнире от страны принимают участие по одному представителю во всех четырёх видах.
  • За первое место в каждом из этапов начисляется десять очков, за второе – девять, за третье – восемь очков и так далее.
  • Странам разрешается делать до двух замен между короткой и произвольной программами.
    • В Сочи в 2014-м году фигуристы сборной России завоевали золото (Юлия Липницкая, Евгений Плющенко, Татьяна Волосожар/Максим Траньков, Ксения Столбова/Фёдор Климов, Елена Ильиных/Никита Кацалапов, Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв). Серебро тогда досталось сборной Канады, бронза – США.
    • В Пхёнчхане в 2018 году наша сборная по фигурному катанию завоевала серебряные медали (Михаил Коляда, Евгения Медведева, Алина Загитова, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья Забияко/Александр Энберт, Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв). Золото завоевала команда Канады, бронзу – США.
    Областная газета Свердловской области
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