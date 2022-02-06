Олимпийские игры-2022. Женщины. Танцы. Пары. Произвольная программа. Финал командного турнира. Фигурное катание. Прямая трансляция

Фото: Александр Козик

7 февраля решится судьба первых медалей в фигурном катании – победителей и призёров определят в командном турнире. В финальный день с произвольными программами на пекинский лёд выйдут участники соревнований спортивных пар, танцев на льду и женского одиночного катания. Перед заключительной стадией команда ROC находится на лидирующей позиции, второе место занимает США, на третьем месте – Япония.

Трансляция начнётся в 4:15 по московскому времени.

Капитан команды ROC Никита Кацалапов уже объявил, что в произвольном танце выступит он и его партнёрша Виктория Синицина. Также стало известно, что и других замен в сборной не будет: завтра на лёд выйдут Камила Валиева и дуэт Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Фото: Александр Козик

Фото: Александр Козик

Расписание финального дня командного турнира – 7 февраля (МСК) 4:15 Спортивные пары, произвольная программа 5:30 Танцы на льду, произвольный танец 6:35 Женщины, произвольная программа

Так выглядит общий зачёт командного турнира перед финальным днём соревнований

НаканунеКамила Валиева в короткой программе победила и принесла сборной ROC 10 баллов, Марк Кондратюк в произвольной программе занял второе место, добавив к общему результату девять баллов.

Регламент командного турнира

В олимпийском командном турнире принимают участие десять сильнейших сборных согласно квалификационному рейтингу ISU, которые завоевали олимпийские лицензии как минимум в трёх видах программы. По итогам короткой программы в финал (произвольные программы) проходят пять лучших сборных.

Командный турнир состоит из квалификационного и финального этапов, разделённых на традиционные для фигурного катания короткую и произвольную программы. В турнире от страны принимают участие по одному представителю во всех четырёх видах.

За первое место в каждом из этапов начисляется десять очков, за второе – девять, за третье – восемь очков и так далее.

Странам разрешается делать до двух замен между короткой и произвольной программами.