Олимпийские игры-2022. Женщины. Танцы. Пары. Произвольная программа. Финал командного турнира. Фигурное катание. Прямая трансляция

7 февраля решится судьба первых медалей в фигурном катании – победителей и призёров определят в командном турнире. В финальный день с произвольными программами на пекинский лёд выйдут участники соревнований спортивных пар, танцев на льду и женского одиночного катания. Перед заключительной стадией команда ROC находится на лидирующей позиции, второе место занимает США, на третьем месте – Япония.
Трансляция начнётся в 4:15 по московскому времени.
Капитан команды ROC Никита Кацалапов уже объявил, что в произвольном танце выступит он и его партнёрша Виктория Синицина. Также стало известно, что и других замен в сборной не будет: завтра на лёд выйдут Камила Валиева и дуэт Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Расписание финального дня командного турнира – 7 февраля (МСК)
4:15 Спортивные пары, произвольная программа
5:30 Танцы на льду, произвольный танец
6:35 Женщины, произвольная программа
НаканунеКамила Валиева в короткой программе победила и принесла сборной ROC 10 баллов, Марк Кондратюк в произвольной программе занял второе место, добавив к общему результату девять баллов.
Регламент командного турнира
В олимпийском командном турнире принимают участие десять сильнейших сборных согласно квалификационному рейтингу ISU, которые завоевали олимпийские лицензии как минимум в трёх видах программы. По итогам короткой программы в финал (произвольные программы) проходят пять лучших сборных.
- Командный турнир состоит из квалификационного и финального этапов, разделённых на традиционные для фигурного катания короткую и произвольную программы. В турнире от страны принимают участие по одному представителю во всех четырёх видах.
- За первое место в каждом из этапов начисляется десять очков, за второе – девять, за третье – восемь очков и так далее.
- Странам разрешается делать до двух замен между короткой и произвольной программами.
- В Сочи в 2014-м году фигуристы сборной России завоевали золото (Юлия Липницкая, Евгений Плющенко, Татьяна Волосожар/Максим Траньков, Ксения Столбова/Фёдор Климов, Елена Ильиных/Никита Кацалапов, Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв). Серебро тогда досталось сборной Канады, бронза – США.
- В Пхёнчхане в 2018 году наша сборная по фигурному катанию завоевала серебряные медали (Михаил Коляда, Евгения Медведева, Алина Загитова, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья Забияко/Александр Энберт, Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв). Золото завоевала команда Канады, бронзу – США.