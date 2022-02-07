ROCовая команда: сборная нашей страны по фигурному катанию завоевала золотые олимпийские медали

Олимпийские чемпионы (справа налево): Никита Кацалапов и Виктория Синицина, Александр Галлямов и Анастасия Мишина, Марк Кондратюк, Камила Валиева. Фото: Xinhua/Wang Yuguo/www.beijing2022.cn

Сегодня в Пекине был разыгран первый комплект наград в фигурном катании – победителей и призёров определили в командном турнире. Спортсмены сборной России во второй раз в истории стали олимпийскими чемпионами в этом виде. Среди тех, кто принёс команде громкую победу – пара Анастасия МИШИНА и Александр ГАЛЛЯМОВ. Александр начинал карьеру в Екатеринбурге.

Финал командного турнира получился для наших фигуристов сложным, местами даже драматичным. По регламенту каждая из пяти сборных, попавших в произвольную программу, имела право сделать до двух замен. Команда ROC (Russian Olympic Committee) от такой возможности отказалась. В короткой программе в борьбу вступили исключительно первые номера сборной: Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

О том, почему было принято такое неоднозначное решение – с одной стороны, не дать передышку кому-то из лидеров, и с другой, не дать шанса стать олимпийскими чемпионами ещё двум представителям сборной (или дуэтам) – мы, наверное, уже никогда не узнаем. Но смеем предположить, что дело элементарно в конкуренции. Что в женском катании, что в соревновании спортивных пар – все участники от нашей страны могли бы заменить первые номера. Но как выбрать из двух практически одинаково сильных кандидатов одного? На этом фоне рассуждения о том, что возможность завоевать олимпийскую медаль нужно было предоставить и вовсе запасной Елизавете Туктамышевой, звучат уже совершенно неправдоподобно. Остановились на лидерах, чтобы никому не было обидно.

Накануне Камила Валиева создала для команды приличный запас баллов, поэтому выступать в произвольной программе россиянам должно было быть вполне комфортно.

Первыми в финальный день на лёд вышли спортивные пары. Анастасии Мишиной и Александру Галлямову, по сути, нужно было просто выступить в свою силу, поскольку их главные оппоненты – китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун заменились. И буквально до последней музыкальной фразы произведения «Время вперёд!» россияне были недосягаемы, как неожиданно на выезде с поддержки Александр потерял равновесие и вместе с партнёршей упал на лёд. Саша ударился лицом, повредил руку, но вместе с Анастасией они попытались максимально быстро встать и закончить свою произвольную. Позже Александр скажет, что причиной такой ошибки, скорее всего, стал ранний подъём – фигуристы проснулись в 4 утра по пекинскому времени, чтобы выйти на тренировку.

Несмотря на это, Александр и Анастасия выиграли в своём виде и принесли сборной заветную «десятку». Вопрос в другом: успеют ли они теперь восстановиться перед личным турниром, где эта пара, безусловно, заинтересована исключительно в золоте. За них разве что время – соревнования спортивных пар пройдут в конце Игр – 18 и 19 февраля.

В танцах на льду защищать честь команды вышли Виктория Синицина и Никита Кацалапов. В ритм-танце из-за нелепой ошибки на выкрюке дуэт уступил американцам Хаббел – Донохью. На произвольный танец команда США произвела замену, в борьбу вступили Мэдисон Чок и Эван Бейтс, а вот ситуация с нашей парой сложилась похожая. Виктория и Никита передержали одну из поддержек, за что с них сняли балл, и впереди на несколько десятых опять оказались американцы. И это тоже тревожно в преддверии личных стартов, теперь судьи будут к россиянам ещё строже.

Но если говорить про конечный результат турнира, то Никита Кацалапов – стал дважды олимпийским чемпионом в команде, причём с разными партнёршами, ведь в Сочи он завоёвывал золото в паре с Еленой Ильиных.

К моменту, когда Камила Валиева выходила на лёд, отрыв сборной ROC от США составил уже шесть баллов, и все недоумевали: неужели россиянка будет рисковать и всё равно в произвольной программе пойдёт на четверные прыжки? В любой другой команде могло бы быть и иначе, но подопечные Этери Тутберидзе (как и она сама) – максималисты, и этим всё сказано.

Камила Валиева стала первой в истории Игр женщиной, исполнившей четверные прыжки. Ей покорились четверные сальхов и тулуп. Также Камила удачно выполнила тройной аксель – тоже элемент ультра-си. Единственная ошибка фигуристки – падение с ещё одного четверного тулупа. Это ничего не значит для соперниц из других стран, но даёт надежду на борьбу в личном виде россиянкам Александре Трусовой и Анне Щербаковой. А в командном турнире Камила поставила жирную золотую точку, приведя сборную ROC на дебютных для себя Играх к олимпийскому чемпионству.

Медалисты командного турнира 1. ROC – 74 балла 2. США – 65 баллов 3. Япония – 63 балла

Наши в Пекине – 4 февраля на Олимпиаде были разыграны медали в скиатлоне – лыжной гонке на 15 км (первая половина классическим стилем, вторая – коньковым). Серебро в этом виде завоевала Наталья Непряева. Также в соревновании принимала участие уроженка Краснотурьинска Татьяна Сорина, она заняла 11-е место, отставание от лидера составило больше 2 минут. – Представитель Свердловской области в прыжках на лыжах с трамплина – Илья Маньков – после тренировок на нормальном трамплине не попал в итоговой список квалификации в личном зачёте. Далее отобрались 53 человека, среди них три россиянина. Уроженец Перми ЕвгенийКлимов в итоге стал пятым. Это лучший результат в прыжках на лыжах с трамплина среди наших лыжников с 1968 года. – Свердловская биатлонистка Светлана Миронова в индивидуальной гонке заняла 23-е место, допустив три промаха (отставание от лидера – 3 минуты 46 секунд). Это был первый личный старт у биатлонистов на Олимпиаде. До этого в смешанной эстафете наша четвёрка – УльянаНигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов – завоевала бронзовые медали.

Медальный зачёт – ТОП-5

Страна Золото* Серебро Бронза Всего Швеция 3 0 0 3 Россия 2 2 2 6 Нидерланды 2 1 1 4 Германия 2 1 0 3 Норвегия 2 0 2 4

*На момент сдачи номера «ОГ» в печать