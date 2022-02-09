Допинг у Валиевой? Российских фигуристов могут лишить олимпийского золота

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На Олимпиаде в Пекине разразился скандал вокруг командного турнира по фигурному катанию. Напомним, 7 февраля сборная нашей страны завоевала золото, однако получить медали российским спортсменам пока не удалось. Церемонию награждения отложили, якобы из-за положительного теста на ковид у американца Винсента ЧЖОУ. 9 февраля издание Inside The Games сообщило, что медальную церемонию не провели из-за проблем с допинг-тестом одного из российских фигуристов.

Британское издание Inside The Games ссылается на свои источники. Имя фигуриста не раскрывается, но в заметке говорится, что положительный тест на допинг был сдан до начала Игр. Также в прессе активно обсуждается вариант лишения команды ROC (Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов) золотых медалей. Отметим, что серебро завоевала сборная США, бронза - у Японии, четвёртое место заняла Канада.

Однако представители сборной России, тренеры и Федерация фигурного катания на коньках РФ никаких комментариев по поводу скандальной ситуации не предоставили.

В пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU) Матч ТВ сообщили, что они продолжают вести юридические консультации с Международным олимпийским комитетом (МОК) по вопросу задержки церемонии награждения по итогам командного турнира Олимпиады в Пекине по фигурному катанию.

По информации РБК, после новостей о проблемах в фигурном катании российских олимпийцев попросили тщательнее заполнять данные в системе ADAMS. Об этом якобы рассказал один из спортсменов. В систему ADAMS вносятся данные о местоположении спортсмена, а также о прохождении допинг-тестов. Возможно, дело в том, что у кого-то из фигуристов отсутствовали данные о допинг-тестировании или не были внесены подтверждающие документы.

Пока официальной информации от МОК или ISU о допинге или проблемах с документами не было.

Вечером то же издание Inside The Games написало, что проблема в допинг-пробе Камилы Валиевой. The Guardian сообщает, что в пробе нашли вещество, которое не влияет на спортивные результаты. По информации разных СМИ, речь идёт о препарате для лечения проблем с сердцем триметазидине.