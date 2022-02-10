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10 февраля 2022, 10:26

Камила Валиева допущена до личного турнира на Олимпиаде в Пекине

Фото: Александр Козик

Фото: Александр Козик

Российская фигуристка Камила Валиева приняла участие в официальной тренировке на Олимпиаде в Пекине. Это означает, что она допущена до личного турнира. Напомним, вчера вечером появилась информация о том, что в её декабрьской допинг-пробе обнаружены следы микродозы кардиологического препарата триметазидин. 

Триметазидин - это запрещённый WADA препарат, как и мельдоний. Поэтому под вопросом оказалось и участие Камилы в личном турнире и медали сборной России по фигурному катанию в командном турнире. Однако официально никто не подтвердил, что в допинг-пробе спортсменки был найден этот препарат. 

Ранним утром в Пекине провели пресс-конференцию, однако конкретных сведений, связанных с допингом, оглашено не было. 

Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс на пресс-конференции ответил на вопрос о ситуации с допинг-тестом Камилы Валиевой так: «Я не буду комментировать слухи на эту тему. Вчера возникли определённые юридические ситуации, но комментировать это неуместно. Потенциальный случай обнаружения допинга – это спекуляция. Я не буду говорить, кто ведёт дело. Это юридический момент, работа идёт. Что касается информации о церемонии награждения, это тоже слухи. Нужно проявить терпение», — передаёт слова Адамса «Чемпионат».

Пресс-секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина ответила на вопросы журналистов следующее:

- Камила не отстранена от участия в Играх. Мы ждём официальных заявлений Международного олимпийского комитета. Что касается вручения медалей в командном турнире, то с датой также должен определиться МОК», — приводит слова Ольги Ермолиной ТАСС. 

Напомним, 9 февраля британское издание Inside The Games сообщило, что медальную церемонию не провели из-за проблем с допинг-тестом одного из российских фигуристов. 

Также в прессе активно обсуждается вариант лишения команды ROC (Камила ВалиеваМарк КондратюкАнастасия Мишина и Александр ГаллямовВиктория Синицина и Никита Кацалапов) золотых медалей. Отметим, что серебро завоевала сборная США, бронза - у Японии, четвёртое место заняла Канада. 

Вчера вечером то же издание Inside The Games написало, что проблема в допинг-пробе Камилы Валиевой. 

Областная газета Свердловской области

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