Камила Валиева допущена до личного турнира на Олимпиаде в Пекине

Фото: Александр Козик

Российская фигуристка Камила Валиева приняла участие в официальной тренировке на Олимпиаде в Пекине. Это означает, что она допущена до личного турнира. Напомним, вчера вечером появилась информация о том, что в её декабрьской допинг-пробе обнаружены следы микродозы кардиологического препарата триметазидин.

Триметазидин - это запрещённый WADA препарат, как и мельдоний. Поэтому под вопросом оказалось и участие Камилы в личном турнире и медали сборной России по фигурному катанию в командном турнире. Однако официально никто не подтвердил, что в допинг-пробе спортсменки был найден этот препарат.

Ранним утром в Пекине провели пресс-конференцию, однако конкретных сведений, связанных с допингом, оглашено не было.

Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс на пресс-конференции ответил на вопрос о ситуации с допинг-тестом Камилы Валиевой так: «Я не буду комментировать слухи на эту тему. Вчера возникли определённые юридические ситуации, но комментировать это неуместно. Потенциальный случай обнаружения допинга – это спекуляция. Я не буду говорить, кто ведёт дело. Это юридический момент, работа идёт. Что касается информации о церемонии награждения, это тоже слухи. Нужно проявить терпение», — передаёт слова Адамса «Чемпионат».

Пресс-секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина ответила на вопросы журналистов следующее:

- Камила не отстранена от участия в Играх. Мы ждём официальных заявлений Международного олимпийского комитета. Что касается вручения медалей в командном турнире, то с датой также должен определиться МОК», — приводит слова Ольги Ермолиной ТАСС.

Напомним, 9 февраля британское издание Inside The Games сообщило, что медальную церемонию не провели из-за проблем с допинг-тестом одного из российских фигуристов.

Также в прессе активно обсуждается вариант лишения команды ROC (Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов) золотых медалей. Отметим, что серебро завоевала сборная США, бронза - у Японии, четвёртое место заняла Канада.

Вчера вечером то же издание Inside The Games написало, что проблема в допинг-пробе Камилы Валиевой.